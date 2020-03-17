DNS Jumper для Windows

DNS Jumper 2.2

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Описание DNS Jumper 2.2Описание   Скачать DNS Jumper 2.2СКАЧАТЬ (613 Кб) Скриншоты DNS Jumper 2.2Скриншоты (6)   Статистика DNS Jumper 2.2Статистика   Отзывы о DNS Jumper 2.2Отзывы (2)  
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4.31 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете.

Возможности:

  • Помогает попасть на веб-сайты, к которым был заблокирован доступ.
  • Повышает защиту за счет использования безопасных DNS серверов.
  • Позволяет защитить детей от нежелательных веб-сайтов и может блокировать доступ к взрослым сайтам (просто используйте DNS с родительским контролем - Family safe DNS).
  • Позволяет увеличить скорость веб-серфинга (раздел "Быстрый DNS").
  • Позволяет изменить настройки просто в один клик.
  • DNS Jumper поддерживает Ipv6 и десятки других возможностей, таких как, легкое создание собственной группы DNS, просмотр текущего DNS и т.д.

Для восстановления прежних значений DNS нужно зайти в раздел "Быстрая конфигурация" (значок "Звезда"), выбрать "Восстановить настройки DNS" или "Сервер DNS по умолчанию", и в главном окне нажать "Применить DNS".

DNS Jumper
DNS Jumper
DNS Jumper
DNS Jumper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)126 / 48 495
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN - DNS серверы
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Отзывы о программе DNS Jumper

мика про DNS Jumper 2.0 [05-08-2016]

с модемом 3g вещь!
4 | 4 | Ответить

(ерж про DNS Jumper 2.0 [29-09-2015]

В настоящее время использую эту программу в основном при работе с поисковиком. Небольшая, удобная, портативная, с наличием русского языка. Позволяет на основе теста заданных DNS выбирать наиболее быстрый вариант.
6 | 10 | Ответить

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