ExifDataView - это небольшая утилита, которая считывает и отображает данные EXIF, хранящиеся в файлах изображений .jpg, созданных цифровыми камерами. Данные EXIF включают название компании, создавшей фотоаппарат, модель фотоаппарата, дату/время съемки, время экспозиции, ISO, информацию GPS (для цифровых фотоаппаратов с GPS) и многое другое.

Выбранные данные можно экспортировать в HTML файл. Программа не требует инсталляции.