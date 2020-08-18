ExifDataView для Windows

ExifDataView 1.10

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ExifDataView 1.10Описание   Скачать ExifDataView 1.10СКАЧАТЬ (55 Кб) Скриншоты ExifDataView 1.10Скриншоты (1)   Статистика ExifDataView 1.10Статистика   Отзывы о ExifDataView 1.10Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ExifDataView - это небольшая утилита, которая считывает и отображает данные EXIF, хранящиеся в файлах изображений .jpg, созданных цифровыми камерами. Данные EXIF включают название компании, создавшей фотоаппарат, модель фотоаппарата, дату/время съемки, время экспозиции, ISO, информацию GPS (для цифровых фотоаппаратов с GPS) и многое другое.

Выбранные данные можно экспортировать в HTML файл. Программа не требует инсталляции.

ExifDataView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

Punto Switcher 4.4.3.407

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

StartIsBack++ 2.9.2

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.423 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

CPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

Defender Control 1.6

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и настраивать интегрированный в систему Windows Defender. Утилита очень

KeyFinder 2.0.10.13

KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной системы, что будет полезно, например, при переустановке ОС или

Отзывы о программе ExifDataView

Admin

Отзывов о программе ExifDataView 1.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 