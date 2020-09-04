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Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) для Android

Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для Android

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Описание Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для AndroidСКАЧАТЬ (11,08 Мб) Скриншоты Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) - антивирусная защита, которая позволяет корпоративным пользователям оставаться защищенными от угроз кибербезопасности, таких как вредоносные приложения, опасные веб-сайты, которые могут попытаться украсть у них информацию. Это также платформа, которая позволяет командам по обеспечению безопасности предотвращать, обнаруживать и расследовать инциденты кибербезопасности на предприятии.

Основные возможности Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise):

  • Автоматически предупреждает пользователей о вредоносных, потенциально нежелательных приложениях и APK-файлах, которые могут быть установлены или скопированы на устройство пользователя.
  • Автоматическая блокировка вредоносных веб-страниц, на которые можно перейти из SMS / WhatsApp / браузера / электронной почты.
  • Блокировка вредоносных фоновых подключений из приложений, которые могут возникнуть на устройстве пользователя.
  • Позволяет администраторам безопасности создавать настраиваемые индикаторы (URL-адреса, IP-адреса) для веб-защиты.
  • Встроенная интеграция с Microsoft Defender ATP для предоставления единой панели отчетов на портале Центра безопасности Microsoft Defender, что позволяет группам операций по обеспечению безопасности
  • Интеграция условного доступа на основе уровня риска устройства с Intune.
  • Возможность запрещать устройствам, которые не соответствуют политике соответствия уровню угроз устройства, доступ к корпоративным ресурсам, таким как электронная почта и т.д.
  • Отзывы в приложении.

Примечание! Приложение не является бесплатным и предназначено только для бизнес-пользователей / корпоративных пользователей, которым назначена действующая лицензия Microsoft 365 E5

Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise)
Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise)
Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise)
Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise)

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Отзывов о программе Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) 1.0.2022.0202 для Android пока нет, можете добавить...

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