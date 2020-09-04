Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise) - антивирусная защита, которая позволяет корпоративным пользователям оставаться защищенными от угроз кибербезопасности, таких как вредоносные приложения, опасные веб-сайты, которые могут попытаться украсть у них информацию. Это также платформа, которая позволяет командам по обеспечению безопасности предотвращать, обнаруживать и расследовать инциденты кибербезопасности на предприятии.

Основные возможности Microsoft Defender ATP Preview (Enterprise):

Автоматически предупреждает пользователей о вредоносных, потенциально нежелательных приложениях и APK-файлах, которые могут быть установлены или скопированы на устройство пользователя.

Автоматическая блокировка вредоносных веб-страниц, на которые можно перейти из SMS / WhatsApp / браузера / электронной почты.

Блокировка вредоносных фоновых подключений из приложений, которые могут возникнуть на устройстве пользователя.

Позволяет администраторам безопасности создавать настраиваемые индикаторы (URL-адреса, IP-адреса) для веб-защиты.

Встроенная интеграция с Microsoft Defender ATP для предоставления единой панели отчетов на портале Центра безопасности Microsoft Defender, что позволяет группам операций по обеспечению безопасности

Интеграция условного доступа на основе уровня риска устройства с Intune.

Возможность запрещать устройствам, которые не соответствуют политике соответствия уровню угроз устройства, доступ к корпоративным ресурсам, таким как электронная почта и т.д.

Отзывы в приложении.

Примечание! Приложение не является бесплатным и предназначено только для бизнес-пользователей / корпоративных пользователей, которым назначена действующая лицензия Microsoft 365 E5