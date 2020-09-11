School для Android

School 2.6.5 для Android

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Описание School 2.6.5 для AndroidОписание   Скачать School 2.6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (9,75 Мб) Скриншоты School 2.6.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика School 2.6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о School 2.6.5 для AndroidОтзывы (0)  
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School - персональный помощник в обучении и организации собственного распорядка дня и школьных дел. Приложение позволяет удобно хранить расписание уроков, записывать имена преподавателей, кабинеты, друзей, а также домашнее задание. Удобно и компактно, ведь вся информация всегда в вашем смартфоне.

Вместо того чтобы вспоминать расписание звонков, можно зайти в раздел, показывающий время до конца или начала урока. Также присутствует возможность добавлять в единый раздел учебники и другую литературу, что позволит сократить время поиска необходимой книги. Имеются справочники, которые неоднократно пригодятся, и калькулятор тригонометрических функций.

Основные возможности приложения School:

  • Удобное недельное расписание занятий.
  • Возможность добавлять в единый раздел учебники и другую литературу.
  • Раздел, показывающий время до конца или начала урока.
  • Сохранение заметок.
  • Различные справочники.
  • Встроенный калькулятор тригонометрических функций.
School
School
School
School
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе School

Admin

Отзывов о программе School 2.6.5 для Android пока нет, можете добавить...

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