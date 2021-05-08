Метроном - бесплатный мобильный метроном, который воспроизводит звук в определенном музыкальном темпе, и будет полезен музыкантам в качестве тренажера для тренировки чувства ритма. Используется при воспроизведении музыки на музыкальных инструментах: гитара, скрипка, барабан, пианино, синтезатор и другие. Приложение имеет визуальное представление темпа, ритма, сильных и слабых долей. Наше приложение является мобильной версией цифрового метронома. Приложение разработано в современном стиле - Material Design.

Основные функции приложения Метроном: