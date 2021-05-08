Метроном для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7-release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Музыка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 101 | Статистика
Размер:5,4 Мб
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Метроном - бесплатный мобильный метроном, который воспроизводит звук в определенном музыкальном темпе, и будет полезен музыкантам в качестве тренажера для тренировки чувства ритма. Используется при воспроизведении музыки на музыкальных инструментах: гитара, скрипка, барабан, пианино, синтезатор и другие. Приложение имеет визуальное представление темпа, ритма, сильных и слабых долей. Наше приложение является мобильной версией цифрового метронома. Приложение разработано в современном стиле - Material Design.

Основные функции приложения Метроном:

  • Установка скорости темпа музыки.
  • Диапазон от 20 до 300 ударов в минуту (BPM).
  • Установка заданного количества музыкальный долей.
  • Настройка сильных долей и слабых долей.
  • Выбор звуков.
  • Настройка громкости звука.
  • Сохранение текущих настроек (пресетов).
  • Современный дизайн - Material Design.
  • Переключение между светлой и темной темой.
Что нового в Метроном 3.7-release?
  • Исправлены ошибки.
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