Метроном для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7-release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NixGame
|Категории:
|другое - Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 101 | Статистика
|Размер:
|5,4 Мб
|СКАЧАТЬ
Метроном - бесплатный мобильный метроном, который воспроизводит звук в определенном музыкальном темпе, и будет полезен музыкантам в качестве тренажера для тренировки чувства ритма. Используется при воспроизведении музыки на музыкальных инструментах: гитара, скрипка, барабан, пианино, синтезатор и другие. Приложение имеет визуальное представление темпа, ритма, сильных и слабых долей. Наше приложение является мобильной версией цифрового метронома. Приложение разработано в современном стиле - Material Design.
Основные функции приложения Метроном:
- Установка скорости темпа музыки.
- Диапазон от 20 до 300 ударов в минуту (BPM).
- Установка заданного количества музыкальный долей.
- Настройка сильных долей и слабых долей.
- Выбор звуков.
- Настройка громкости звука.
- Сохранение текущих настроек (пресетов).
- Современный дизайн - Material Design.
- Переключение между светлой и темной темой.
- Исправлены ошибки.
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