Clonezilla - мощный кроссплатформенный инструмент на базе Debian, предназначенный для создания и клонирования разделов и дисков. Присутствует поддержка различных файловых систем, включая ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, VMFS3 и VMFS.

Кроме этого имеется функция посекторного копирования для не поддерживаемых файловых систем, восстановление одного образа на несколько локальных устройств, шифрование образов, а также поддержка загрузки на машинах с BIOS и UEFI.

Основные возможности Clonezilla: