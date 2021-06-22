Clonezilla для Windows

Описание
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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.2-39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Boot менеджеры - Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):3 / 972 | Статистика
Размер:305 Мб
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Clonezilla - мощный кроссплатформенный инструмент на базе Debian, предназначенный для создания и клонирования разделов и дисков. Присутствует поддержка различных файловых систем, включая ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, VMFS3 и VMFS.

Кроме этого имеется функция посекторного копирования для не поддерживаемых файловых систем, восстановление одного образа на несколько локальных устройств, шифрование образов, а также поддержка загрузки на машинах с BIOS и UEFI.

Основные возможности Clonezilla:

  • Поддержка файловых систем: ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS.
  • Возможность создания образов разделов и дисков.
  • Шифрование образов, клонирование разделов и дисков.
  • Поддержка загрузки на машинах с BIOS и UEFI.
  • Функция восстановления одного образа на несколько локальных устройств.
  • Файл образа может находиться на локальном диске, ssh-сервере, сервере samba, сервере NFS или сервере WebDAV.
  • Поддержка ОС Windows, macOS, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Minix, VMWare ESX и Chrome OS.
  • Посекторное копирование для не поддерживаемых файловых систем.
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