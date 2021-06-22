Clonezilla для Windows
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.2-39 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Steven Shiau
|Категории:
|Boot менеджеры - Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 972 | Статистика
|Размер:
|305 Мб
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Clonezilla - мощный кроссплатформенный инструмент на базе Debian, предназначенный для создания и клонирования разделов и дисков. Присутствует поддержка различных файловых систем, включая ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, VMFS3 и VMFS.
Кроме этого имеется функция посекторного копирования для не поддерживаемых файловых систем, восстановление одного образа на несколько локальных устройств, шифрование образов, а также поддержка загрузки на машинах с BIOS и UEFI.
Основные возможности Clonezilla:
- Поддержка файловых систем: ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS.
- Возможность создания образов разделов и дисков.
- Шифрование образов, клонирование разделов и дисков.
- Поддержка загрузки на машинах с BIOS и UEFI.
- Функция восстановления одного образа на несколько локальных устройств.
- Файл образа может находиться на локальном диске, ssh-сервере, сервере samba, сервере NFS или сервере WebDAV.
- Поддержка ОС Windows, macOS, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Minix, VMWare ESX и Chrome OS.
- Посекторное копирование для не поддерживаемых файловых систем.
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