Школьный звонок для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 467 | Статистика
Размер:5,05 Мб
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Школьный звонок - удобная программа для подачи звуковых сигналов (звонков) начала и конца урока. Добавив расписание уроков, программа будет включать звонки в назначенное время, оповещая начался урок или закончился. На каждый урок можно поставить свою мелодию,а также разные мелодии на начало урока и на конец урока.

Программу можно использовать как для подачи звонков на всю школу, так и для актуальных в последнее время внутри классовых звонков. Настроив необходимое расписание, больше не нужно будет следить за временем, а заняться другими делами, например учебой;)

Что нового в Школьный звонок 0.2?
  • Исправление ошибок.
  • Сортировка уроков по времени в списке.
  • Добавлена информационная панель с информацией.
  • Добавлен значок в трей с меню.
  • При закрытии программа сворачивается в трей, завершить работу программы можно из меню в трее.
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