Школьный звонок для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 467 | Статистика
|Размер:
|5,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Школьный звонок - удобная программа для подачи звуковых сигналов (звонков) начала и конца урока. Добавив расписание уроков, программа будет включать звонки в назначенное время, оповещая начался урок или закончился. На каждый урок можно поставить свою мелодию,а также разные мелодии на начало урока и на конец урока.
Программу можно использовать как для подачи звонков на всю школу, так и для актуальных в последнее время внутри классовых звонков. Настроив необходимое расписание, больше не нужно будет следить за временем, а заняться другими делами, например учебой;)
- Исправление ошибок.
- Сортировка уроков по времени в списке.
- Добавлена информационная панель с информацией.
- Добавлен значок в трей с меню.
- При закрытии программа сворачивается в трей, завершить работу программы можно из меню в трее.
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...
Ultimate Calendar 1.8.1.2 (Update 3)
Ultimate Calendar - навороченный календарь с разнообразными настройками и возможностями для...
Бесплатная программа, которая представляет собой простую в использовании напоминалку,...
Machy - основное назначение программы - в указанное время выполнить заданное действие:...
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....
Отзывы о программе Школьный звонок
Admin
Отзывов о программе Школьный звонок 0.2 пока нет, можете добавить...