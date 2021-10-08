Школьный звонок - удобная программа для подачи звуковых сигналов (звонков) начала и конца урока. Добавив расписание уроков, программа будет включать звонки в назначенное время, оповещая начался урок или закончился. На каждый урок можно поставить свою мелодию,а также разные мелодии на начало урока и на конец урока.

Программу можно использовать как для подачи звонков на всю школу, так и для актуальных в последнее время внутри классовых звонков. Настроив необходимое расписание, больше не нужно будет следить за временем, а заняться другими делами, например учебой;)