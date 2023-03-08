Ubuntu RescuePack для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UALinux
|Категория:
|Загрузочные диски
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 838 | Статистика
|Размер:
|3,24 Гб
Ubuntu RescuePack - бесплатный загрузочный диск на базе дистрибутива Ubuntu с установленными антивирусными сканерами для проверки и лечения любых зараженных систем (Windows, Mac OS X, Linux, Android и др.), съемных накопителей или отдельных файлов. Работает только на 64-х разрядных процессорах AMD/Intel.
Загрузочный диск представляет собой ISO-образ, который может быть записан на USB-носитель или DVD-диск.
С его помощью, без запуска основной операционной системы, можно провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления разнообразного вредоносного ПО (вирусы, трояны, руткиты, интернет-черви, трояны-винлокеры, программы-шпионы, программы-вымогатели).
Ключевые особенности дистрибутива Ubuntu RescuePack:
- поддержка локальных файловых систем: FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs, zfs;
- утилиты для восстановления файлов: R-Studio, Scrounge-NTFS, R-Linux, TestDisk;
- утилита для восстановления загрузочного сектора: Boot Repair;
- поддержка файловых систем мобильных устройств: MTPfs;
- проверка важных системных файлов Linux на предмет несанкционированного изменения: chkrootkit;
- поддержка сетевых файловых систем: CIFS, SMB;
- поддержка виртуальных файловых систем VMWare ESX: vmfs;
- поддержка шифрованных разделов и файлов: EncFS, LUKS;
- сетевые утилиты: nmap, whois, iptraf, nload, vlan, traceroute.
- Обновление антивирусной базы
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Отзывы о программе Ubuntu RescuePack
Сепгей про Ubuntu RescuePack v.2010 [08-10-2020]
Это я так понял, сборка на основе Ubuntu 16.04? Свежее нету?
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