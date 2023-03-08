Ubuntu RescuePack для Windows

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Оценка: 4.50/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2022.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузочные диски
Загрузок (сегодня/всего):1 / 838 | Статистика
Размер:3,24 Гб
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Ubuntu RescuePack скриншот № 4

Ubuntu RescuePack - бесплатный загрузочный диск на базе дистрибутива Ubuntu с установленными антивирусными сканерами для проверки и лечения любых зараженных систем (Windows, Mac OS X, Linux, Android и др.), съемных накопителей или отдельных файлов. Работает только на 64-х разрядных процессорах AMD/Intel.

Загрузочный диск представляет собой ISO-образ, который может быть записан на USB-носитель или DVD-диск.

С его помощью, без запуска основной операционной системы, можно провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления разнообразного вредоносного ПО (вирусы, трояны, руткиты, интернет-черви, трояны-винлокеры, программы-шпионы, программы-вымогатели).

Ключевые особенности дистрибутива Ubuntu RescuePack:

  • поддержка локальных файловых систем: FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs, zfs;
  • утилиты для восстановления файлов: R-Studio, Scrounge-NTFS, R-Linux, TestDisk;
  • утилита для восстановления загрузочного сектора: Boot Repair;
  • поддержка файловых систем мобильных устройств: MTPfs;
  • проверка важных системных файлов Linux на предмет несанкционированного изменения: chkrootkit;
  • поддержка сетевых файловых систем: CIFS, SMB;
  • поддержка виртуальных файловых систем VMWare ESX: vmfs;
  • поддержка шифрованных разделов и файлов: EncFS, LUKS;
  • сетевые утилиты: nmap, whois, iptraf, nload, vlan, traceroute.
Что нового в Ubuntu RescuePack 2022.10?
  • Обновление антивирусной базы
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Отзывы о программе Ubuntu RescuePack

Сепгей про Ubuntu RescuePack v.2010 [08-10-2020]

Это я так понял, сборка на основе Ubuntu 16.04? Свежее нету?
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