Ubuntu RescuePack - бесплатный загрузочный диск на базе дистрибутива Ubuntu с установленными антивирусными сканерами для проверки и лечения любых зараженных систем (Windows, Mac OS X, Linux, Android и др.), съемных накопителей или отдельных файлов. Работает только на 64-х разрядных процессорах AMD/Intel.

Загрузочный диск представляет собой ISO-образ, который может быть записан на USB-носитель или DVD-диск.

С его помощью, без запуска основной операционной системы, можно провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления разнообразного вредоносного ПО (вирусы, трояны, руткиты, интернет-черви, трояны-винлокеры, программы-шпионы, программы-вымогатели).

Ключевые особенности дистрибутива Ubuntu RescuePack: