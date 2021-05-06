App Builder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Appy Pie LLP
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 153 | Статистика
|Размер:
|71,91 Мб
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App Builder - удобный инструмент, позволяющий легко создать свое собственное Android приложение буквально в течение нескольких минут, без навыков программирования или специфических технических знаний.
Основные возможности App Builder:
- Мгновенная генерация файла .apk.
- Пользовательский интерфейс в стиле Material Design.
- Выбор категорий приложений.
- Мгновенные обновления, доступные конечному пользователю приложения.
- Универсальный дизайн для персонализации приложения с вашими собственными изображениями и текстом.
- Интеграция социальных медиа - подключение Facebook, YouTube и Twitter.
- Публикация в магазине приложений Google Play.
- Отправка push-уведомлений пользователям.
- Настраиваемый чат.
- Добавление различных страниц, например О нас, Контакты, Главная, Чат, Портфолио и т.п.
- Дополнительные услуги.
- И многое другое...
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе App Builder
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