App Builder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 153 | Статистика
Размер:71,91 Мб
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App Builder - удобный инструмент, позволяющий легко создать свое собственное Android приложение буквально в течение нескольких минут, без навыков программирования или специфических технических знаний.

Основные возможности App Builder:

  • Мгновенная генерация файла .apk.
  • Пользовательский интерфейс в стиле Material Design.
  • Выбор категорий приложений.
  • Мгновенные обновления, доступные конечному пользователю приложения.
  • Универсальный дизайн для персонализации приложения с вашими собственными изображениями и текстом.
  • Интеграция социальных медиа - подключение Facebook, YouTube и Twitter.
  • Публикация в магазине приложений Google Play.
  • Отправка push-уведомлений пользователям.
  • Настраиваемый чат.
  • Добавление различных страниц, например О нас, Контакты, Главная, Чат, Портфолио и т.п.
  • Дополнительные услуги.
  • И многое другое...
Что нового в App Builder 3.4.1?
  • Исправлены ошибки.
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