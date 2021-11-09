Nekonverter для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Сергей Варенцов
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 278 | Статистика
|Размер:
|2,71 Мб
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Nekonverter - конвертер величин для Windows, позволяющий переводить любые значения между различными единицами измерения. На данный момент представлена 261 единица измерения в 23 категориях величин.
Поддерживаются следующие величины: время, давление, информация, масса, массовая скорость потока, момент силы, мощность, объем, объемная скорость потока, плотность, площадь, радиация, радиоактивность, размер обуви (beta), расстояние, расход топлива, сила, скорость, температура, угловая мера, угловая скорость, ускорение, энергия.
Особенности программы Nekonverter:
- Точность до 15 знаков после запятой.
- Выделение популярных величин.
- Предупреждения о результатах, записанных в экспоненциальной форме.
- Экранная клавиатура.
- Отображение результатов в виде таблицы или плиток.
- Две цветовые схемы оформления, в том числе тёмная.
- со списком последних изменений можно ознакомиться здесь: https://ssvarentsov.ru/nekonverter/changelog.html
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Отзывы о программе Nekonverter
мШ про Nekonverter 1.1.0 [14-10-2020]
ага, точность. Даже на скриншете видно, что глючит эта точность.
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