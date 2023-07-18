Vba32 Rescue - бесплатный инструмент, позволяющий восстановить работоспособность системы, после воздействия на нее вредоносных программ. Присутствует возможность запустить консольный сервер, запустить вручную обновление антивирусных баз, задавать настройки, используемые сканером, запускать файловый менеджер (Midnight Commander), перезагружать и выключать ПК, сохранять отчёты о сканировании на диск и многое другое.

В основе образа лежит ядро на базе Linux, загрузчика grub2, обновлённого консольного сканера Vba32 версии 3.33 под Linux и других модулей работы с файловой системой, сетевым окружением, графическим интерфейсом пользователя и др.

Ключевые особенности программы Vba32 Rescue: