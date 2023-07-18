Vba32 Rescue для Windows
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023-07-18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ВирусБлокАда
|Категория:
|Загрузочные диски
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 441 | Статистика
|Размер:
|456,93 Мб
Vba32 Rescue - бесплатный инструмент, позволяющий восстановить работоспособность системы, после воздействия на нее вредоносных программ. Присутствует возможность запустить консольный сервер, запустить вручную обновление антивирусных баз, задавать настройки, используемые сканером, запускать файловый менеджер (Midnight Commander), перезагружать и выключать ПК, сохранять отчёты о сканировании на диск и многое другое.
В основе образа лежит ядро на базе Linux, загрузчика grub2, обновлённого консольного сканера Vba32 версии 3.33 под Linux и других модулей работы с файловой системой, сетевым окружением, графическим интерфейсом пользователя и др.
Ключевые особенности программы Vba32 Rescue:
- Режим освобождение носителя, с которого производилась загрузка образа;
- Автоматическая настройка сетевого окружения;
- Возможность обновления антивирусного сканера и баз;
- Сохранение обновленного образа на USB-носитель;
- Возможность создания загрузочных USB-носителей в ОС Windows, Linux и в окружении Vba32 Rescue;
- Использование файлов подкачки на "слабых" ПК;
- Поддержка большого числа файловых систем;
- Настройка индивидуальной конфигурации сканирования;
- Копирование инфицированных и подозрительных файлов в Карантин;
- Ведение файлов-отчетов.
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Отзывы о программе Vba32 Rescue
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