Infinite Painter - крутое приложение для рисования, которое предлагает широкий спектр возможностей для развития своего творческого потенциала, а также предоставляет огромный выбор разнообразных инструментов, функции работы со слоями, удобную палитру и многое другое.

Основные возможности Infinite Painter: