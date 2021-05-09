Infinite Painter для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 65 | Статистика
Размер:124,13 Мб
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Infinite Painter - крутое приложение для рисования, которое предлагает широкий спектр возможностей для развития своего творческого потенциала, а также предоставляет огромный выбор разнообразных инструментов, функции работы со слоями, удобную палитру и многое другое.

Основные возможности Infinite Painter:

  • Продвинутый алгоритм для рисования на планшетах.
  • Более 160 натуральных пресетов для кистей.
  • Возможность самому создавать новые кисти и редактировать параметры уже существующих.
  • Функции работы со слоями и режимы наложения Photoshop.
  • Направляющие: линия, эллипс, ручка, фигура и угломер.
  • Набросок, рисование и наложение.
  • Возможность создания рисунка из фото при помощи клонирования.
  • Коррекция цвета, инструмент "пластика", текстуры, обрезка, использование фильтра.
  • Одновременная трансформация нескольких слоев.
  • Переходы, изменение масштаба, поворот, отражение, искажение и наклон изображения.
  • Создание бесшовных текстур с помощью инструмента текстур.
  • Контрольные изображения.
  • Поворот и отражение холста.
  • Импорт и экспорт слоев PSD.
  • Возможность добавления изображений из галереи или поиск в сети.
  • Экспорт изображений в формате JPEG, PNG, PSD и ZIP.
  • Возможность делиться в сообществе Infinite Painter, PEN.UP и Instagram, а также поиск цветов, палитр и текстур в ColourLovers.
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