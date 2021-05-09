Infinite Painter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Infinite Studio Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 65 | Статистика
|Размер:
|124,13 Мб
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Infinite Painter - крутое приложение для рисования, которое предлагает широкий спектр возможностей для развития своего творческого потенциала, а также предоставляет огромный выбор разнообразных инструментов, функции работы со слоями, удобную палитру и многое другое.
Основные возможности Infinite Painter:
- Продвинутый алгоритм для рисования на планшетах.
- Более 160 натуральных пресетов для кистей.
- Возможность самому создавать новые кисти и редактировать параметры уже существующих.
- Функции работы со слоями и режимы наложения Photoshop.
- Направляющие: линия, эллипс, ручка, фигура и угломер.
- Набросок, рисование и наложение.
- Возможность создания рисунка из фото при помощи клонирования.
- Коррекция цвета, инструмент "пластика", текстуры, обрезка, использование фильтра.
- Одновременная трансформация нескольких слоев.
- Переходы, изменение масштаба, поворот, отражение, искажение и наклон изображения.
- Создание бесшовных текстур с помощью инструмента текстур.
- Контрольные изображения.
- Поворот и отражение холста.
- Импорт и экспорт слоев PSD.
- Возможность добавления изображений из галереи или поиск в сети.
- Экспорт изображений в формате JPEG, PNG, PSD и ZIP.
- Возможность делиться в сообществе Infinite Painter, PEN.UP и Instagram, а также поиск цветов, палитр и текстур в ColourLovers.
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Admin
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