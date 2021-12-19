Clip Studio Paint for Galaxy - профессиональный инструмент для рисования, доступный только пользователям планшетов Galaxy Tab. Присутствует поддержка пера S Pen, благодаря которому можно рисовать самые настоящие произведения искусства, как если бы Вы пользовались компьютером с графическим планшетом.

Можно использовать жесты (Air Actions) для быстрого доступа к любимым функциям и более эффективного рисования. Даже без S Pen, подключив устройство к планшету Wacom Intuos или дисплею Wacom One, можно рисовать, как на компьютере.

Clip Studio Paint оснащен функциями, которые помогут начинающим нарисовать, например, 3D-рисунок, или легко набросать натуральные фигуры. Кроме этого присутствует более 60 000 кистей и текстур на официальном сайте Clip Studio Paint. Пользователям доступно множество удобных материалов, которые помогут вам быстро визуализировать вещи, требующие много времени для ручной прорисовки, и создавать художественные работы самых разных стилей.