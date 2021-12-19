Clip Studio Paint for Galaxy для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|2020 CELSYS,Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 331 | Статистика
|Размер:
|318 Мб
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Clip Studio Paint for Galaxy - профессиональный инструмент для рисования, доступный только пользователям планшетов Galaxy Tab. Присутствует поддержка пера S Pen, благодаря которому можно рисовать самые настоящие произведения искусства, как если бы Вы пользовались компьютером с графическим планшетом.
Можно использовать жесты (Air Actions) для быстрого доступа к любимым функциям и более эффективного рисования. Даже без S Pen, подключив устройство к планшету Wacom Intuos или дисплею Wacom One, можно рисовать, как на компьютере.
Clip Studio Paint оснащен функциями, которые помогут начинающим нарисовать, например, 3D-рисунок, или легко набросать натуральные фигуры. Кроме этого присутствует более 60 000 кистей и текстур на официальном сайте Clip Studio Paint. Пользователям доступно множество удобных материалов, которые помогут вам быстро визуализировать вещи, требующие много времени для ручной прорисовки, и создавать художественные работы самых разных стилей.
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