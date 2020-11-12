ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"

Recuva 1.53.1087 Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым мастер-помощником. Перед восстановлением предоставит стандартную информацию о файле

R-Studio 8.14 build 179693 R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, CD/DVD-диски, флешки и пр. Поддерживает практически все файловые системы, умеет работать по сети

HDD Regenerator 2011 HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с неформатированными дисками. Также следует отметить возможность контроля состояния жестких дисков

R.saver 8.8 / 2.5.1 R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама

Password Cracker 4.41 Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль