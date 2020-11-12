RecoveryRobot Hard Drive Recovery для Windows

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RecoveryRobot Hard Drive Recovery 1.3.3Описание
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RecoveryRobot Hard Drive Recovery - утилита для восстановления всего жесткого диска или данных с локальных и внешних дисков (HDD, SSD, USB-устройств, карт памяти в камере или мобильном телефоне).

Основные возможности программы RecoveryRobot Hard Drive Recovery:

  • Восстановление данных или файлов с поврежденного или отформатированного жесткого диска, SSD, USB-накопителя или карты памяти.
  • Восстановление данных из удаленных разделов, если произошел сбой жесткого диска, повреждение MBR, перераспределение диска (fdisk) или перезапись.
  • Восстановление файлов в более 300 разнообразных форматах, включая фото, видео, аудио, документы и архивные файлы.
  • Высокий показатель успешности восстановления жесткого диска.
  • Простота в использовании.
  • Не требует от пользователя каких-либо специальных навыков.
  • Высокая скорость сканирования.
  • Небольшой размер приложения и малое потребление ресурсов компьютера.

Примечание! Бесплатная версия может восстанавливать только 50Мб данных.

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):19 / 75 | Статистика
Размер:2,06 Мб
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