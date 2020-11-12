RecoveryRobot Hard Drive Recovery для Windows
5.00 из 5, всего оценок - 1
RecoveryRobot Hard Drive Recovery - утилита для восстановления всего жесткого диска или данных с локальных и внешних дисков (HDD, SSD, USB-устройств, карт памяти в камере или мобильном телефоне).
Основные возможности программы RecoveryRobot Hard Drive Recovery:
- Восстановление данных или файлов с поврежденного или отформатированного жесткого диска, SSD, USB-накопителя или карты памяти.
- Восстановление данных из удаленных разделов, если произошел сбой жесткого диска, повреждение MBR, перераспределение диска (fdisk) или перезапись.
- Восстановление файлов в более 300 разнообразных форматах, включая фото, видео, аудио, документы и архивные файлы.
- Высокий показатель успешности восстановления жесткого диска.
- Простота в использовании.
- Не требует от пользователя каких-либо специальных навыков.
- Высокая скорость сканирования.
- Небольшой размер приложения и малое потребление ресурсов компьютера.
Примечание! Бесплатная версия может восстанавливать только 50Мб данных.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RecoveryRobot
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|19 / 75 | Статистика
|Размер:
|2,06 Мб
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым мастер-помощником. Перед восстановлением предоставит стандартную информацию о файле
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, CD/DVD-диски, флешки и пр. Поддерживает практически все файловые системы, умеет работать по сети
HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с неформатированными дисками. Также следует отметить возможность контроля состояния жестких дисков
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль
Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа работает со всеми типами носителей информации (жесткие диски, карты памяти, флешки, CD/DVD-диски и т.д.) независимо от файловой системы
Отзывы о программе RecoveryRobot Hard Drive Recovery
Admin
Отзывов о программе RecoveryRobot Hard Drive Recovery 1.3.3 пока нет, можете добавить...