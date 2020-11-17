Goodreads для Android
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Goodreads - крутой бесплатный сервис, в котором можно искать, рекомендовать, делиться и обмениваться книгами. Присутствует функция сканирования обложек книг, персонализированные рекомендации, имеется возможность просматривать, что читают ваши друзья, искать, оценивать и просматривать любую книгу в каталоге.
Ключевые особенности Goodreads:
- Сканирование обложек книг, благодаря чему можно быстро ознакомиться с отзывами и сохранить их на полке "Хотите прочитать".
- Персонализированные рекомендации, основанные на вкусах пользователя.
- Просмотр избранных книг и жанров.
- Просмотр, что читают ваши друзья.
- Возможность купить или взять на прокат книгу.
- Поиск, оценка и просмотр любой книги в каталоге.
- Возможность следить за выбранными книгами.
- Обновление статуса для книг, которые вы сейчас читаете.
- Обсуждение книг через сообщения, обзоры и группы.
- Возможность рекомендовать книги друзьям.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.24.1 Build 2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Goodreads
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,95 Мб
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