Goodreads для Android

Скачать Goodreads 2.24.1 Build 2СКАЧАТЬ
Goodreads 2.24.1 Build 2Описание
Отзывы о Goodreads 2.24.1 Build 2Отзывы
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Goodreads - крутой бесплатный сервис, в котором можно искать, рекомендовать, делиться и обмениваться книгами. Присутствует функция сканирования обложек книг, персонализированные рекомендации, имеется возможность просматривать, что читают ваши друзья, искать, оценивать и просматривать любую книгу в каталоге.

Ключевые особенности Goodreads:

  • Сканирование обложек книг, благодаря чему можно быстро ознакомиться с отзывами и сохранить их на полке "Хотите прочитать".
  • Персонализированные рекомендации, основанные на вкусах пользователя.
  • Просмотр избранных книг и жанров.
  • Просмотр, что читают ваши друзья.
  • Возможность купить или взять на прокат книгу.
  • Поиск, оценка и просмотр любой книги в каталоге.
  • Возможность следить за выбранными книгами.
  • Обновление статуса для книг, которые вы сейчас читаете.
  • Обсуждение книг через сообщения, обзоры и группы.
  • Возможность рекомендовать книги друзьям.
Goodreads скриншот № 1
Goodreads скриншот № 2
Goodreads скриншот № 3
Goodreads скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.24.1 Build 2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,95 Мб
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Отзывы о программе Goodreads

Admin

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