ТОП-сегодня раздела "Литература"

Cool Reader 3.2.29-1 Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве. Поддерживает форматы: fb2, epub (без DRM), txt, doc, rtf, chm, tcr, pdb, prc, mobi (без DRM), pml. Присутствуют обширные возможности настройки текста, включая сглаживание

Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 Сборник полезных и практичных советов, как избежать разнообразных фобий и страхов, окружающих обычного человека в повседневной жизни (боязнь самолетов, лифтов, нападения, старения, смерти и пр.). На каждую из проблем предлагается способ её решения

Справочник по кабелям 11.0 Справочник по кабелям - удобный мобильный справочник по кабельно-проводниковой продукции. Имеется сортировка марок кабелей по алфавиту, по классам

Чехов. Рассказы 1.0 Чехов. Рассказы - сборник лучших рассказов известного русского писателя Антона Павловича Чехова, которые расположены в хронологическом порядке

Сказки братьев Гримм 1.0 Сказки братьев Гримм - сборник из 190 сказок и легенд из немецкого фольклора, собранных и обработанных братьями Якобом и Вильгельмом Гриммами