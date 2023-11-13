F-Rename для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 19.90 EUR
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|2.102 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,16 Мб
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F-Rename - специализированное программное решение, позволяющее переименовать большое количество файлов, имеющих случайные имена. Интерфейс F-Rename не только интуитивно понятен, но и удобен для пользователя, поскольку программа разработана с учетом потребностей как новичков, так и экспертов.
Все доступные опции аккуратно представлены в главном окне программы, что позволяет выбрать тот метод переименования, который наиболее полно соответствует вашим предпочтениям. В зависимости от типа обрабатываемых файлов F-Rename предлагает переименовывать картинки, видео, аудиодорожки или разные файлы.
Если вы хотите переименовать изображения, то вам рекомендуется выбрать метод, при котором к имени файла добавляются или вставляются цифры. Вы получаете полный контроль над начальным числом, типом разделителя и скобок, а также над количеством цифр.
Если необходимо переименовать видеофайлы, лучше всего выбрать метод датирования, поскольку он позволяет заменить стандартное имя файла датами создания, модификации или записи, относящимися к каждому файлу. У вас также есть возможность сохранить исходное имя и просто добавить или вставить шаблон даты.
Чтобы ускорить процесс переименования аудиодорожек, можно легко использовать их метаданные и добавлять к имени файла названия исполнителя, альбома, песни или номер дорожки.
Если переименовываемые файлы не попадают ни в одну из вышеперечисленных категорий, F-Rename все равно может протянуть руку помощи. Вы можете легко создать шаблон имени файла, который будет соответствовать вашим требованиям и применяться одним нажатием кнопки.
В общем, F-Rename - это не только современное приложение, позволяющее быстро изменять имена нескольких файлов одновременно, но и возможность предварительного просмотра результатов перед применением изменений.
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