F-Rename - специализированное программное решение, позволяющее переименовать большое количество файлов, имеющих случайные имена. Интерфейс F-Rename не только интуитивно понятен, но и удобен для пользователя, поскольку программа разработана с учетом потребностей как новичков, так и экспертов.

Все доступные опции аккуратно представлены в главном окне программы, что позволяет выбрать тот метод переименования, который наиболее полно соответствует вашим предпочтениям. В зависимости от типа обрабатываемых файлов F-Rename предлагает переименовывать картинки, видео, аудиодорожки или разные файлы.

Если вы хотите переименовать изображения, то вам рекомендуется выбрать метод, при котором к имени файла добавляются или вставляются цифры. Вы получаете полный контроль над начальным числом, типом разделителя и скобок, а также над количеством цифр.

Если необходимо переименовать видеофайлы, лучше всего выбрать метод датирования, поскольку он позволяет заменить стандартное имя файла датами создания, модификации или записи, относящимися к каждому файлу. У вас также есть возможность сохранить исходное имя и просто добавить или вставить шаблон даты.

Чтобы ускорить процесс переименования аудиодорожек, можно легко использовать их метаданные и добавлять к имени файла названия исполнителя, альбома, песни или номер дорожки.

Если переименовываемые файлы не попадают ни в одну из вышеперечисленных категорий, F-Rename все равно может протянуть руку помощи. Вы можете легко создать шаблон имени файла, который будет соответствовать вашим требованиям и применяться одним нажатием кнопки.

В общем, F-Rename - это не только современное приложение, позволяющее быстро изменять имена нескольких файлов одновременно, но и возможность предварительного просмотра результатов перед применением изменений.