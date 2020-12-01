Expert-Pro для Windows
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Expert-Pro - программа для организаций и предприятий где необходима подготовка и печать первичных документов (Путевые листы,ТН, ТТН, Торг-12...), а также для ведения журнала документов.
Имеются встроенные справочники, позволяющие быстро создавать документы, функция пакетного формирования путевых листов, присутствует возможность создавать неограниченное количество шаблонов "Пакетов"для создания путевых листов и при выборе любого из "Пакетов" в три клика создавать путевые листы. Есть возможность самостоятельно добавлять свои шаблоны путевых листов.
Программа готовит следующие документы:
- Транспортные накладные;
- Товарно-транспортные накладные;
- Товарные накладные (Торг-12);
Путевые листы: подготовлены следующие шаблоны путевых листов:
- грузового автомобиля форма 4-с;
- грузового автомобиля индивидуального предпринимателя форма пг-1;
- грузового автомобиля форма 4-п;
- легкового автомобиля форма 3;
- легкового автомобиля индивидуального предпринимателя форма пг-1;
- легкового автомобиля ТАКСИ Приказ № 152;
- автобуса форма 6;
- автобуса не общего пользования форма 6 спец.
Достоинства программы Expert-Pro:
- Позволяет значительно сократить время на подготовку документов.
- Пакетное формирование путевых листов.
- Ведение учета по контрагентам, персоналу, транспортным средствам.
- Ведение дополнительных справочников.
- Мгновенный поиск данных по введенным критериям во всех таблицах, справочниках.
- Экспорт таблиц в различные форматы: MS Excel, HTML, TXT, XML, MS Word.
- Самостоятельное добавление своих шаблонов путевых листов.
- Свободное редактирование под свои требования шаблонов документов.
- Возможность распечатывать документы в формате MS Word или MS Excel.
- Возможность сетевого доступа.
- Работа с флэшки.
- Полностью автоматизированная установка.
- Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб.
|Ограничение:
|Максимум 30 (тридцать) документов
|Версия:
|1.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|PVE
|Категория:
|Документы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|21,39 Мб
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