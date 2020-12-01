Expert-Pro - программа для организаций и предприятий где необходима подготовка и печать первичных документов (Путевые листы,ТН, ТТН, Торг-12...), а также для ведения журнала документов.

Имеются встроенные справочники, позволяющие быстро создавать документы, функция пакетного формирования путевых листов, присутствует возможность создавать неограниченное количество шаблонов "Пакетов"для создания путевых листов и при выборе любого из "Пакетов" в три клика создавать путевые листы. Есть возможность самостоятельно добавлять свои шаблоны путевых листов.

Программа готовит следующие документы:

Транспортные накладные;

Товарно-транспортные накладные;

Товарные накладные (Торг-12); Путевые листы: подготовлены следующие шаблоны путевых листов: ​​грузового автомобиля форма 4-с; грузового автомобиля индивидуального предпринимателя форма пг-1; грузового автомобиля форма 4-п; легкового автомобиля форма 3; легкового автомобиля индивидуального предпринимателя форма пг-1; легкового автомобиля ТАКСИ Приказ № 152; автобуса форма 6; автобуса не общего пользования форма 6 спец.



Достоинства программы Expert-Pro: