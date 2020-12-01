Expert-Pro для Windows

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Expert-Pro 1.5.3Описание
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Expert-Pro - программа для организаций и предприятий где необходима подготовка и печать первичных документов (Путевые листы,ТН, ТТН, Торг-12...), а также для ведения журнала документов.

Имеются встроенные справочники, позволяющие быстро создавать документы, функция пакетного формирования путевых листов, присутствует возможность создавать неограниченное количество шаблонов "Пакетов"для создания путевых листов и при выборе любого из "Пакетов" в три клика создавать путевые листы. Есть возможность самостоятельно добавлять свои шаблоны путевых листов.

Программа готовит следующие документы:

  • Транспортные накладные;
  • Товарно-транспортные накладные;
  • Товарные накладные (Торг-12);

    Путевые листы: подготовлены следующие шаблоны путевых листов:

    • ​​грузового автомобиля форма 4-с;
    • грузового автомобиля индивидуального предпринимателя форма пг-1;
    • грузового автомобиля форма 4-п;
    • легкового автомобиля форма 3;
    • легкового автомобиля индивидуального предпринимателя форма пг-1;
    • легкового автомобиля ТАКСИ Приказ № 152;
    • автобуса форма 6;
    • автобуса не общего пользования форма 6 спец.

Достоинства программы Expert-Pro:

  • Позволяет значительно сократить время на подготовку документов.
  • Пакетное формирование путевых листов.
  • Ведение учета по контрагентам, персоналу, транспортным средствам.
  • Ведение дополнительных справочников.
  • Мгновенный поиск данных по введенным критериям во всех таблицах, справочниках.
  • Экспорт таблиц в различные форматы: MS Excel, HTML, TXT, XML, MS Word.
  • Самостоятельное добавление своих шаблонов путевых листов.
  • Свободное редактирование под свои требования шаблонов документов.
  • Возможность распечатывать документы в формате MS Word или MS Excel.
  • Возможность сетевого доступа.
  • Работа с флэшки.
  • Полностью автоматизированная установка.
  • Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб.
Ограничение:Максимум 30 (тридцать) документов
Версия:1.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Документы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:21,39 Мб
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Отзывы о программе Expert-Pro

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