Toy Blast для Android

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Toy Blast 7897Описание
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Toy Blast - классная мобильная головоломка, в которой необходимо проходить уровни, составляя кубики одного цвета и объединяя усилители. Доступно более 4500 разнообразных головоломок, ежедневные квесты, возможность посоревноваться с сильнейшими игроками на Арене, многочисленные усилители и мощные комбо, списки лидеров и многое другое.

Ключевые особенности Toy Blast:

  • Оригинальный и интуитивно понятный геймплей.
  • Более 4500 увлекательных и забавных головоломок.
  • Увлекательные события каждый день: Звездный турнир, Погоня за коронами, Охота за сокровищами и ежедневные испытания.
  • Звездный сундук: проходите уровни и получайте за это классные награды.
  • Арена легенд, на которой вы сможете побороться с сильнейшими игроками.
  • Ежедневные призы от колеса фортуны.
  • Десятки игрушек и веселых персонажей.
  • Многочисленные усилители и мощные комбо, которые помогут вам решать головоломки.
  • Списки лидеров, которые позволят вам следить за своими результатами и состязаться с друзьями и игроками со всего мира.
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7897 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:143,54 Мб
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Отзывы о программе Toy Blast

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