Toy Blast для Android
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Toy Blast - классная мобильная головоломка, в которой необходимо проходить уровни, составляя кубики одного цвета и объединяя усилители. Доступно более 4500 разнообразных головоломок, ежедневные квесты, возможность посоревноваться с сильнейшими игроками на Арене, многочисленные усилители и мощные комбо, списки лидеров и многое другое.
Ключевые особенности Toy Blast:
- Оригинальный и интуитивно понятный геймплей.
- Более 4500 увлекательных и забавных головоломок.
- Увлекательные события каждый день: Звездный турнир, Погоня за коронами, Охота за сокровищами и ежедневные испытания.
- Звездный сундук: проходите уровни и получайте за это классные награды.
- Арена легенд, на которой вы сможете побороться с сильнейшими игроками.
- Ежедневные призы от колеса фортуны.
- Десятки игрушек и веселых персонажей.
- Многочисленные усилители и мощные комбо, которые помогут вам решать головоломки.
- Списки лидеров, которые позволят вам следить за своими результатами и состязаться с друзьями и игроками со всего мира.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7897 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Peak
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|143,54 Мб
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