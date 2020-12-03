ТОП-сегодня раздела "Головоломки"

Junes Journey 2.19.4 Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от повседневных забот и окунуться в мир расследований, тайн и коварных интриг. Погрузитесь в мир увлекательных и драматичных событий, разворачивающихся в разных частях мира

Lily's Garden 1.86.0 Бесплатная головоломка для Android-устройств, в которой вам предстоит вернуть былое величие саду Лили, доставшегося ей от двоюродной бабушки. Для этого необходимо проходить сотни захватывающих уровней-головоломок в жанре "три в ряд" и зарабатывать звезды

Farm Heroes Saga 5.49.3 Захватывающая головоломка для Android в жанре «три в ряд». Игроку предстоит перемещаться по уровням, на каждом из которых игроку необходимо соединять блоки в виде солнышек, яблок, морковок, капелек воды и пр. Присутствует многопользовательский режим

Words of Wonders 2.3.3 Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы кроссворда в этой увлекательной игре для мобильных Android-устройств. Вас ждут разнообразные уровни, замысловатые головоломки, а также множество уровней разной сложности

Японские кроссворды Катана 11.3 Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально изображение зашифровано в числовом виде, что бы разгадать, головоломку необходимо