Avakin Life для Android

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Avakin Life 1.048.02Описание
Отзывы о Avakin Life 1.048.02Отзывы
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Avakin Life - виртуальный 3D-мир, где можно создать своего аватара и стать тем, кем вы всегда хотели быть. Можно полностью продумать и воссоздать свой идеальный образ, исследовать игровые локации и общаться с миллионами игроков со всего мира.

Доступно огромное количество всевозможных аксессуаров и одежды, можно сделать то на что вы никогда не решитесь в реальной жизни, например сделать вызывающее тату или экстравагантную прическу. Можно соревноваться с другими игроками или изучать вместе новые бренды, делать фото своих персонажей и делиться ими в Facebook и Instagram.

Ключевые особенности Avakin Life:

  • Бесплатный 3D-чат и сообщения.
  • Полная свобода передвижения, исследования и эмоций в 3D-мире.
  • Возможность весело провести время с новыми и старыми друзьями.
  • Возможность с нуля создать, обустроить и задекорировать свой дом.
  • Рейтинг самых лучших квартир.
  • Регулярные обновления, расширяющие элементы среды, мебели и анимации.
  • Единая учетная запись для всех приложений.
  • Встроенный обмен сообщениями, профили, доступ к друзьям и вызовам из панели управления.
Avakin Life скриншот № 2
Avakin Life скриншот № 3
Avakin Life скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.048.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Ролевые, RPG - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:102,26 Мб
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Отзывы о программе Avakin Life

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