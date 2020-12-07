Avakin Life для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
Avakin Life - виртуальный 3D-мир, где можно создать своего аватара и стать тем, кем вы всегда хотели быть. Можно полностью продумать и воссоздать свой идеальный образ, исследовать игровые локации и общаться с миллионами игроков со всего мира.
Доступно огромное количество всевозможных аксессуаров и одежды, можно сделать то на что вы никогда не решитесь в реальной жизни, например сделать вызывающее тату или экстравагантную прическу. Можно соревноваться с другими игроками или изучать вместе новые бренды, делать фото своих персонажей и делиться ими в Facebook и Instagram.
Ключевые особенности Avakin Life:
- Бесплатный 3D-чат и сообщения.
- Полная свобода передвижения, исследования и эмоций в 3D-мире.
- Возможность весело провести время с новыми и старыми друзьями.
- Возможность с нуля создать, обустроить и задекорировать свой дом.
- Рейтинг самых лучших квартир.
- Регулярные обновления, расширяющие элементы среды, мебели и анимации.
- Единая учетная запись для всех приложений.
- Встроенный обмен сообщениями, профили, доступ к друзьям и вызовам из панели управления.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.048.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lockwood Publishing Ltd
|Категории:
|Ролевые, RPG - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|102,26 Мб
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