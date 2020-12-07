Avakin Life - виртуальный 3D-мир, где можно создать своего аватара и стать тем, кем вы всегда хотели быть. Можно полностью продумать и воссоздать свой идеальный образ, исследовать игровые локации и общаться с миллионами игроков со всего мира.

Доступно огромное количество всевозможных аксессуаров и одежды, можно сделать то на что вы никогда не решитесь в реальной жизни, например сделать вызывающее тату или экстравагантную прическу. Можно соревноваться с другими игроками или изучать вместе новые бренды, делать фото своих персонажей и делиться ими в Facebook и Instagram.

Ключевые особенности Avakin Life: