Galaxy on Fire 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Deep Silver
|Категории:
|Ролевые, RPG - Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,09 Мб
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Galaxy on Fire 2 - в игре вам предстоит играть за ветерана космической войны Кита Т. Максвелла. Спасите галактику от инопланетных налетчиков, жестоких космических пиратов и от рвущихся к власти безумцев! Помимо 10-часового гемплея основной компании, вы так же можете приобрести 2 дополнения Valkyrie и Supernova. Которые откроют доступ к огромному количеству миссий, независимых от основной компании.
Особенности игры:
- Открытый мир, включающий более 30 звездных систем, более 100 планет и космических станций.
- Более 35 кастомизируемых космических кораблей.
- Сотни различных видов оружия, технических устройств и сырьевых товаров.
- 3D звук, оркестровые композиции и полное голосовое озвучивание.
- Исправлена авария во время диалога в надстройке сверхновой
- Исправлено замораживание при использовании маскировочного устройства
- Исправлен плащ, получивший черный эффект
- Исправлена авария при сохранении снимка экрана в режиме замораживания действия
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