Galaxy on Fire 2 - в игре вам предстоит играть за ветерана космической войны Кита Т. Максвелла. Спасите галактику от инопланетных налетчиков, жестоких космических пиратов и от рвущихся к власти безумцев! Помимо 10-часового гемплея основной компании, вы так же можете приобрести 2 дополнения Valkyrie и Supernova. Которые откроют доступ к огромному количеству миссий, независимых от основной компании.

Особенности игры: