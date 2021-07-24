Galaxy on Fire 2 для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Ролевые, RPG - Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,09 Мб
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Galaxy on Fire 2 - в игре вам предстоит играть за ветерана космической войны Кита Т. Максвелла. Спасите галактику от инопланетных налетчиков, жестоких космических пиратов и от рвущихся к власти безумцев! Помимо 10-часового гемплея основной компании, вы так же можете приобрести 2 дополнения Valkyrie и Supernova. Которые откроют доступ к огромному количеству миссий, независимых от основной компании.

Особенности игры:

  • Открытый мир, включающий более 30 звездных систем, более 100 планет и космических станций.
  • Более 35 кастомизируемых космических кораблей.
  • Сотни различных видов оружия, технических устройств и сырьевых товаров.
  • 3D звук, оркестровые композиции и полное голосовое озвучивание.
Что нового в Galaxy on Fire 2 2.0.16?
  • Исправлена авария во время диалога в надстройке сверхновой
  • Исправлено замораживание при использовании маскировочного устройства
  • Исправлен плащ, получивший черный эффект
  • Исправлена авария при сохранении снимка экрана в режиме замораживания действия
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