Хроники Хаоса для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.107.102 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NEXTERS GLOBAL LTD
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 44 | Статистика
|Размер:
|99 Мб
|СКАЧАТЬ
Хроники Хаоса - эпическая фэнтезийная игра в жанре Action/RPG, в которой вам придется прокачивать различных героев, сражаться с боссами и стать во главе целой армии.
В самом начале игроку необходимо создать своего аватара и отправится в огромный мир Доминиона, полный загадок, тайных мест и пещер, в которых хранятся несметные богатства, а охраняют их опасные и сильные враги.
Главная цель в игре — победить в войне против узурпатора, и выгнать войска захватчиков с ваших земель. Обучите свою армию, и снарядите ее самым лучшим оружием и броней, постройте собственную столицу - оплот вашей империи.
Покупайте и продавайте, вступайте в альянсы с другими государствами и повышайте личный уровень вашего персонажа чтобы получать новые возможности в игре. Доступно огромное количество квестов и заданий.
Особенности игры Хроники Хаоса:
- более 50 героев с разными умениями;
- масштабные битвы гильдий и pvp сражения;
- 13 глав кампании и 190 миссий;
- 8 игровых режимов;
- регулярные особые события;
- головоломки с наградами.
Весенняя распродажа
- Уже совсем скоро то, чего все так долго ждали! Примите участие в грандиозной распродаже и выиграйте уникальные аватарки и рамки для них.
Распродажа обликов
- А ближе к концу весны не упустите возможность приобрести весенние облики, которые вы так давно хотели.
Исмаил
- Быстрее. Дольше. Сильнее. Умения героя прибавили мощи, а вампиризм достиг невиданных значений.
Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы....
Многопользовательская стратегия с элементами RPG, которая даст прочувствовать, что такое...
Alien Path – необычное сочетание РПГ, головоломки и стратегии. Вы должны уничтожить всех...
Last Survivor Diaries - Zombie Survival 0.1.4
Симулятор выживания в постапокалиптическом мире, наполненном ходячими мертвецами....
Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1e
Хак-энд-слеш в средневековой атмосфере. Изучайте множество разнообразных локаций и...
Погрузитесь в мир великих империй и кланов, эпичных войн, беспощадных онлайн баталий в...
Отзывы о программе Хроники Хаоса
Admin
Отзывов о программе Хроники Хаоса 1.107.102 пока нет, можете добавить...