Хроники Хаоса - эпическая фэнтезийная игра в жанре Action/RPG, в которой вам придется прокачивать различных героев, сражаться с боссами и стать во главе целой армии.

В самом начале игроку необходимо создать своего аватара и отправится в огромный мир Доминиона, полный загадок, тайных мест и пещер, в которых хранятся несметные богатства, а охраняют их опасные и сильные враги.

Главная цель в игре — победить в войне против узурпатора, и выгнать войска захватчиков с ваших земель. Обучите свою армию, и снарядите ее самым лучшим оружием и броней, постройте собственную столицу - оплот вашей империи.

Покупайте и продавайте, вступайте в альянсы с другими государствами и повышайте личный уровень вашего персонажа чтобы получать новые возможности в игре. Доступно огромное количество квестов и заданий.

Особенности игры Хроники Хаоса: