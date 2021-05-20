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Хроники Хаоса для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.107.102 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):0 / 44 | Статистика
Размер:99 Мб
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Хроники Хаоса - эпическая фэнтезийная игра в жанре Action/RPG, в которой вам придется прокачивать различных героев, сражаться с боссами и стать во главе целой армии.

В самом начале игроку необходимо создать своего аватара и отправится в огромный мир Доминиона, полный загадок, тайных мест и пещер, в которых хранятся несметные богатства, а охраняют их опасные и сильные враги.

Главная цель в игре — победить в войне против узурпатора, и выгнать войска захватчиков с ваших земель. Обучите свою армию, и снарядите ее самым лучшим оружием и броней, постройте собственную столицу - оплот вашей империи.

Покупайте и продавайте, вступайте в альянсы с другими государствами и повышайте личный уровень вашего персонажа чтобы получать новые возможности в игре. Доступно огромное количество квестов и заданий.

Особенности игры Хроники Хаоса:

  • более 50 героев с разными умениями;
  • масштабные битвы гильдий и pvp сражения;
  • 13 глав кампании и 190 миссий;
  • 8 игровых режимов;
  • регулярные особые события;
  • головоломки с наградами.
Что нового в Хроники Хаоса 1.107.102?

Весенняя распродажа

  • Уже совсем скоро то, чего все так долго ждали! Примите участие в грандиозной распродаже и выиграйте уникальные аватарки и рамки для них.


Распродажа обликов

  • А ближе к концу весны не упустите возможность приобрести весенние облики, которые вы так давно хотели.

 

Исмаил

  • Быстрее. Дольше. Сильнее. Умения героя прибавили мощи, а вампиризм достиг невиданных значений.
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