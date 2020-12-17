Bazaart для Android

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Bazaart - удобное в использовании приложение для редактирования фотографий и графического дизайна, благодаря которому можно легко создавать красивые фотографии, профессиональные дизайны и потрясающие коллажи.

Ключевые особенности Bazaart:

  • Возможность легко удалять фон с фотографий.
  • Возможность вырезать элементы с помощью инструмента ластик.
  • Огромное количество удивительных фонов и наклеек.
  • Добавление текста, используя великолепный выбор красивых шрифтов.
  • Возможность выбирать фотографии, масштабировать, поворачивать, позиционировать, дублировать и перелистывать с помощью жестов.
  • Использование фотографий из галереи на мобильном устройстве, из Google Photos, Dropbox и т.д.
  • Возможность сохранить изображение в формате PNG или JPG.
  • Возможность делиться своими творениями в Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, при помощи электронной почты и пр.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:149,86 Мб
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