Bazaart для Android
Bazaart - удобное в использовании приложение для редактирования фотографий и графического дизайна, благодаря которому можно легко создавать красивые фотографии, профессиональные дизайны и потрясающие коллажи.
Ключевые особенности Bazaart:
- Возможность легко удалять фон с фотографий.
- Возможность вырезать элементы с помощью инструмента ластик.
- Огромное количество удивительных фонов и наклеек.
- Добавление текста, используя великолепный выбор красивых шрифтов.
- Возможность выбирать фотографии, масштабировать, поворачивать, позиционировать, дублировать и перелистывать с помощью жестов.
- Использование фотографий из галереи на мобильном устройстве, из Google Photos, Dropbox и т.д.
- Возможность сохранить изображение в формате PNG или JPG.
- Возможность делиться своими творениями в Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, при помощи электронной почты и пр.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bazaart Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|149,86 Мб
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Admin
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