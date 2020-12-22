WinXCorners - небольшая портативная утилита, позволяющее настроить действия, которые будут совершаться при подведении курсора мыши в разные углы экрана, например "Показать все открытые окна", "Показать рабочий стол", "Запустить скринсейвер" и "Выключить монитор".

Программа не поддерживает мультимониторные системы. Кроме того стоит отметить, что при запуске игр, автоматически активируется опция переключения, которая временно отключает WinXCorners.

Приложение работает из системного трея. При помощи контекстного меню можно включить запуск утилиты при старте Windows (входе в систему).