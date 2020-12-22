WinXCorners для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:733 Кб
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WinXCorners скриншот № 1
WinXCorners скриншот № 2

WinXCorners - небольшая портативная утилита, позволяющее настроить действия, которые будут совершаться при подведении курсора мыши в разные углы экрана, например "Показать все открытые окна", "Показать рабочий стол", "Запустить скринсейвер" и "Выключить монитор".

Программа не поддерживает мультимониторные системы. Кроме того стоит отметить, что при запуске игр, автоматически активируется опция переключения, которая временно отключает WinXCorners.

Приложение работает из системного трея. При помощи контекстного меню можно включить запуск утилиты при старте Windows (входе в систему).

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