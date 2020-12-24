SmartTaskbar - небольшая легковесная утилита, позволяющая управлять панелью задач. Программа не содержит настроек, работает из системного трея, и все доступные опции предлагает из контекстного меню.

Можно автоматически скрывать панель задач или включать маленькие значки при разворачивании окна активного приложения во весь экран. Причем как только окно закрывается, сворачивается или изменяется в размере, утилита восстанавливает панель к виду по умолчанию.

Доступно два режима работы: режим Auto будет скрывать панель, режим Adaptive — уменьшать значки. Также можно включать либо отключать анимацию появления/скрытия таскбара. Утилита не поддерживает мультимониторные системы.