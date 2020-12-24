SmartTaskbar для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Chanple
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|641 Кб
|СКАЧАТЬ
SmartTaskbar - небольшая легковесная утилита, позволяющая управлять панелью задач. Программа не содержит настроек, работает из системного трея, и все доступные опции предлагает из контекстного меню.
Можно автоматически скрывать панель задач или включать маленькие значки при разворачивании окна активного приложения во весь экран. Причем как только окно закрывается, сворачивается или изменяется в размере, утилита восстанавливает панель к виду по умолчанию.
Доступно два режима работы: режим Auto будет скрывать панель, режим Adaptive — уменьшать значки. Также можно включать либо отключать анимацию появления/скрытия таскбара. Утилита не поддерживает мультимониторные системы.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.426 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и...
Отзывы о программе SmartTaskbar
Admin
Отзывов о программе SmartTaskbar 1.1.9 пока нет, можете добавить...