Мои Дела для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16,87 Мб
СКАЧАТЬ
Мои Дела скриншот № 1
Мои Дела скриншот № 2
Мои Дела скриншот № 3
Мои Дела скриншот № 4

Мои Дела - простой и удобный органайзер, который сочетает в себе календарь, ежедневник, планировщик, блокнот и функцию напоминаний. Приложение позволяет контролировать как текущий день, так и рабочую неделю одновременно, можно легко планировать список задач и переносить запланированные дела на более удобное время.

Имеется шкала прогресса, напоминания о различных событиях, "умный" календарь, возможность записывать заметки в блокнот, бейджик с напоминанием о количестве невыполненных дел на сегодняшний день и многое другое.

Основные возможности приложения Мои Дела:

  • планирование задач на день;
  • составление списка дел на текущую неделю;
  • планирование повторяющихся задач;
  • перенос списка дел;
  • копирование списка задач;
  • отправка списка дел;
  • перемещение записей;
  • создание напоминаний;
  • контроль личной эффективности;
  • заметки;
  • голосовой ввод;
  • поиск;
  • уведомления без подключения к интернету;
  • синхронизация;
  • и многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Табата ТаймерТабата Таймер 4.1.0

Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность...

скачать Kitchen TimerKitchen Timer 4.2.2

Бесплатный кухонный таймер для Android-смартфонов и планшетов, который можно использовать не...

скачать LeaderTaskLeaderTask 14.8.2

Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими...

скачать Деловой календарь 2Деловой календарь 2 2.40.6

Деловой календарь для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует возможность легко...

скачать My CalendarMy Calendar 1.0.3

My Calendar - календарь для женщин. Он показывает время наступления "критических дней", а также предполагаемую дату овуляции...

скачать GBirthDay demoGBirthDay demo 1.8.2

GBirthDay demo - программа дает возможность создать до шести событий для любого контакта из...

Отзывы о программе Мои Дела

Admin

Отзывов о программе Мои Дела 5.4.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв