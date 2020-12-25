Мои Дела - простой и удобный органайзер, который сочетает в себе календарь, ежедневник, планировщик, блокнот и функцию напоминаний. Приложение позволяет контролировать как текущий день, так и рабочую неделю одновременно, можно легко планировать список задач и переносить запланированные дела на более удобное время.

Имеется шкала прогресса, напоминания о различных событиях, "умный" календарь, возможность записывать заметки в блокнот, бейджик с напоминанием о количестве невыполненных дел на сегодняшний день и многое другое.

Основные возможности приложения Мои Дела: