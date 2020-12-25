Мои Дела для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|My Tasks
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,87 Мб
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Мои Дела - простой и удобный органайзер, который сочетает в себе календарь, ежедневник, планировщик, блокнот и функцию напоминаний. Приложение позволяет контролировать как текущий день, так и рабочую неделю одновременно, можно легко планировать список задач и переносить запланированные дела на более удобное время.
Имеется шкала прогресса, напоминания о различных событиях, "умный" календарь, возможность записывать заметки в блокнот, бейджик с напоминанием о количестве невыполненных дел на сегодняшний день и многое другое.
Основные возможности приложения Мои Дела:
- планирование задач на день;
- составление списка дел на текущую неделю;
- планирование повторяющихся задач;
- перенос списка дел;
- копирование списка задач;
- отправка списка дел;
- перемещение записей;
- создание напоминаний;
- контроль личной эффективности;
- заметки;
- голосовой ввод;
- поиск;
- уведомления без подключения к интернету;
- синхронизация;
- и многое другое...
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