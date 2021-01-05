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Defender Control 1.6 С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

CPU-Control 2.1 CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...

StartIsBack++ 2.9.8 StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

Punto Switcher 4.4.3.407 Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...