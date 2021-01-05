QuickLook для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Paddy Xu
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|47,61 Мб
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QuickLook - небольшая бесплатная утилита, добавляющая в Windows функционал из macOS, а именно возможность быстро просматривать содержимое практически любых файлов нажатием на пробел.
Поддерживаются различные типы файлов (включая .png, .apng, .jpg, .bmp, .gif, .psd, .zip, .rar, .tar.gz, .7z, .mp4, .mkv, .m2ts, .ogg, .mp3, .m4a, .pdf, .ai, .csv, .eml, .msg, .htm, .html, .md, .markdown и т.д.), присутствует расширить функционал с помощью плагинов, позволяющих интегрироваться сов сторонними файловыми менеджерами или открывать неподдерживаемые типы файлов.
Основные возможности QuickLook:
- Большое количество поддерживаемых типов файлов.
- Поддержка сенсорных экранов.
- Поддержка HiDPI.
- Поддержка плагинов для интеграции с файловыми менеджерами сторонних производителей, а также открытия неподдерживаемых типов файлов.
- Поддержка горячих клавиш.
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