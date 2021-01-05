QuickLook для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:47,61 Мб
СКАЧАТЬ
QuickLook скриншот № 1

QuickLook - небольшая бесплатная утилита, добавляющая в Windows функционал из macOS, а именно возможность быстро просматривать содержимое практически любых файлов нажатием на пробел.

Поддерживаются различные типы файлов (включая .png, .apng, .jpg, .bmp, .gif, .psd, .zip, .rar, .tar.gz, .7z, .mp4, .mkv, .m2ts, .ogg, .mp3, .m4a, .pdf, .ai, .csv, .eml, .msg, .htm, .html, .md, .markdown и т.д.), присутствует расширить функционал с помощью плагинов, позволяющих интегрироваться сов сторонними файловыми менеджерами или открывать неподдерживаемые типы файлов.

Основные возможности QuickLook:

  • Большое количество поддерживаемых типов файлов.
  • Поддержка сенсорных экранов.
  • Поддержка HiDPI.
  • Поддержка плагинов для интеграции с файловыми менеджерами сторонних производителей, а также открытия неподдерживаемых типов файлов.
  • Поддержка горячих клавиш.
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 1.6

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать CPU-ControlCPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.8

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать Volume2Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.426 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.3.407

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать UltraUXThemePatcherUltraUXThemePatcher 4.0.0

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...

Отзывы о программе QuickLook

Admin

Отзывов о программе QuickLook 3.6.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв