MyMonic для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Еремин Игорь
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|570 Кб
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MyMonic - простая в использовании программа, с помощью которой можно легко и быстро регулировать яркость и контрастность экрана монитора. Утилита в своей работе использует связку из настроек яркости экрана монитора и видеосистемы ПК, благодаря чему появляется возможность сделать яркость экрана меньше минимального значения монитора, что позволяет значительно снизить нагрузку на глаза.
После установки и запуска, программа добавляет значок в системный трей Windows, с помощью которого можно вызвать основное окно программы, для регулировки яркости экрана.
Основные возможности MyMonic:
- изменение настроек яркости, контрастности и подсветки монитора;
- дополнительные настройки яркости, контраста, гаммы видеосистемы;
- Get Display Brightness Control;
- ПО SmartContrast MyMonic.
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