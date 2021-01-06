MyMonic - простая в использовании программа, с помощью которой можно легко и быстро регулировать яркость и контрастность экрана монитора. Утилита в своей работе использует связку из настроек яркости экрана монитора и видеосистемы ПК, благодаря чему появляется возможность сделать яркость экрана меньше минимального значения монитора, что позволяет значительно снизить нагрузку на глаза.

После установки и запуска, программа добавляет значок в системный трей Windows, с помощью которого можно вызвать основное окно программы, для регулировки яркости экрана.

Основные возможности MyMonic: