MyMonic для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:570 Кб
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MyMonic скриншот № 1
MyMonic скриншот № 2

MyMonic - простая в использовании программа, с помощью которой можно легко и быстро регулировать яркость и контрастность экрана монитора. Утилита в своей работе использует связку из настроек яркости экрана монитора и видеосистемы ПК, благодаря чему появляется возможность сделать яркость экрана меньше минимального значения монитора, что позволяет значительно снизить нагрузку на глаза.

После установки и запуска, программа добавляет значок в системный трей Windows, с помощью которого можно вызвать основное окно программы, для регулировки яркости экрана.

Основные возможности MyMonic:

  • изменение настроек яркости, контрастности и подсветки монитора;
  • дополнительные настройки яркости, контраста, гаммы видеосистемы;
  • Get Display Brightness Control;
  • ПО SmartContrast MyMonic.
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