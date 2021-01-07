Mouse Jiggler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.42.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alistair Young
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39 Кб
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Mouse Jiggler - крошечная портативная программа, которая имитирует движения мыши, что может быть полезно например, для предотвращения запуска заставки или перехода системы в спящий режим.
Утилита может работать в двух режимах, реальном и виртуальном. В первом перемещение курсора будет происходить физически, а во втором - физически мышь будет неподвижна, но при этом будут посылаться сигналы, имитирующие движение курсора.
Программа очень проста в использовании, не имеет настроек, и разобраться с ней сможет даже новичок.
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