Mouse Jiggler для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.42.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39 Кб
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Mouse Jiggler скриншот № 1

Mouse Jiggler - крошечная портативная программа, которая имитирует движения мыши, что может быть полезно например, для предотвращения запуска заставки или перехода системы в спящий режим.

Утилита может работать в двух режимах, реальном и виртуальном. В первом перемещение курсора будет происходить физически, а во втором - физически мышь будет неподвижна, но при этом будут посылаться сигналы, имитирующие движение курсора.

Программа очень проста в использовании, не имеет настроек, и разобраться с ней сможет даже новичок.

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