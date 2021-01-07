Mouse Jiggler - крошечная портативная программа, которая имитирует движения мыши, что может быть полезно например, для предотвращения запуска заставки или перехода системы в спящий режим.

Утилита может работать в двух режимах, реальном и виртуальном. В первом перемещение курсора будет происходить физически, а во втором - физически мышь будет неподвижна, но при этом будут посылаться сигналы, имитирующие движение курсора.

Программа очень проста в использовании, не имеет настроек, и разобраться с ней сможет даже новичок.