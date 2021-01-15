Монеты России и СССР - приложение для нумизматов, которое можно использовать для работы с коллекцией монет или в качестве справочника. В приложении указаны актуальные рыночные цены, присутствует возможность общаться с другими пользователями и обмениваться с ними монетами. Содержит полный перечень юбилейных монет и монет регулярного чекана с 1921 года, также содержит информацию о пробных монетах СССР (более 1500 монет).

Основные возможности приложения Монеты России и СССР: