Монеты России и СССР для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Trion
|Категория:
|Коллекционирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|45,5 Мб
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Монеты России и СССР - приложение для нумизматов, которое можно использовать для работы с коллекцией монет или в качестве справочника. В приложении указаны актуальные рыночные цены, присутствует возможность общаться с другими пользователями и обмениваться с ними монетами. Содержит полный перечень юбилейных монет и монет регулярного чекана с 1921 года, также содержит информацию о пробных монетах СССР (более 1500 монет).
Основные возможности приложения Монеты России и СССР:
- Юбилейные монеты СССР.
- Юбилейные монеты банка России (1992-1995) (В том числе, серия "Красная книга").
- Юбилейные монеты РФ (есть новые монеты 2013 года).
- Каждая монета имеет описание, которое выводится при нажатии на изображение.
- Возможность указывать количество монет в коллекции, сохранность монеты.
- Возможность просматривать коллекцию в табличном виде.
- Экспорт в Excel.
- Пометки к монетам, комментарии.
- Возможность устанавливать, какие монеты отображать в разделе по наличию.
- Сортировка по номиналу, дате, названию, по количеству имеющихся монет.
- Гибкий поиск.
- Резервное копирование коллекции, которая может быть перенесена на другое устройство.
- Редкие монеты имеют желтый фон, раритетные красный.
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