Монеты России и СССР для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Коллекционирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:45,5 Мб
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Монеты России и СССР - приложение для нумизматов, которое можно использовать для работы с коллекцией монет или в качестве справочника. В приложении указаны актуальные рыночные цены, присутствует возможность общаться с другими пользователями и обмениваться с ними монетами. Содержит полный перечень юбилейных монет и монет регулярного чекана с 1921 года, также содержит информацию о пробных монетах СССР (более 1500 монет).

Основные возможности приложения Монеты России и СССР:

  • Юбилейные монеты СССР.
  • Юбилейные монеты банка России (1992-1995) (В том числе, серия "Красная книга").
  • Юбилейные монеты РФ (есть новые монеты 2013 года).
  • Каждая монета имеет описание, которое выводится при нажатии на изображение.
  • Возможность указывать количество монет в коллекции, сохранность монеты.
  • Возможность просматривать коллекцию в табличном виде.
  • Экспорт в Excel.
  • Пометки к монетам, комментарии.
  • Возможность устанавливать, какие монеты отображать в разделе по наличию.
  • Сортировка по номиналу, дате, названию, по количеству имеющихся монет.
  • Гибкий поиск.
  • Резервное копирование коллекции, которая может быть перенесена на другое устройство.
  • Редкие монеты имеют желтый фон, раритетные красный.
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