CoinSnap для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Коллекционирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 | Статистика
Размер:37,23 Мб
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CoinSnap - это инновационное мобильное приложение, использующее передовую технологию искусственного интеллекта для мгновенной идентификации любой монеты. Процесс прост: сделайте фотографию монеты или загрузите изображение из галереи, и CoinSnap сравнит его с обширной базой данных для точного определения. Каждая идентификация предоставляет всесторонний обзор, включая название, страну происхождения, год выпуска и количество монет.

Приложение также оценивает монеты, предоставляя информацию о их стоимости. Это помогает вам принимать осознанные решения о покупках, продажах и торговле. Возможность записи и хранения коллекций прямо в приложении обеспечивает надежное хранение ваших ценных предметов и позволяет упорядочивать их по сериям.

Основные возможности приложения CoinSnap:

  • Быстрая идентификация монет со всего мира.
  • Точные результаты идентификации.
  • Определение редких и ошибочных монет.
  • Оценка монет по фотографиям.
  • Определение цены их монет для понимания их стоимости.
  • Отслеживание трендов в коллекционировании монет.
  • Удобное хранение и управление коллекциями.
  • Мониторинг общей стоимости коллекции.
  • Фотографии с высоким разрешением.
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