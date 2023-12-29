CoinSnap - это инновационное мобильное приложение, использующее передовую технологию искусственного интеллекта для мгновенной идентификации любой монеты. Процесс прост: сделайте фотографию монеты или загрузите изображение из галереи, и CoinSnap сравнит его с обширной базой данных для точного определения. Каждая идентификация предоставляет всесторонний обзор, включая название, страну происхождения, год выпуска и количество монет.

Приложение также оценивает монеты, предоставляя информацию о их стоимости. Это помогает вам принимать осознанные решения о покупках, продажах и торговле. Возможность записи и хранения коллекций прямо в приложении обеспечивает надежное хранение ваших ценных предметов и позволяет упорядочивать их по сериям.

Основные возможности приложения CoinSnap: