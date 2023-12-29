CoinSnap для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Next Vision Limited
|Категория:
|Коллекционирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 | Статистика
|Размер:
|37,23 Мб
|СКАЧАТЬ
CoinSnap - это инновационное мобильное приложение, использующее передовую технологию искусственного интеллекта для мгновенной идентификации любой монеты. Процесс прост: сделайте фотографию монеты или загрузите изображение из галереи, и CoinSnap сравнит его с обширной базой данных для точного определения. Каждая идентификация предоставляет всесторонний обзор, включая название, страну происхождения, год выпуска и количество монет.
Приложение также оценивает монеты, предоставляя информацию о их стоимости. Это помогает вам принимать осознанные решения о покупках, продажах и торговле. Возможность записи и хранения коллекций прямо в приложении обеспечивает надежное хранение ваших ценных предметов и позволяет упорядочивать их по сериям.
Основные возможности приложения CoinSnap:
- Быстрая идентификация монет со всего мира.
- Точные результаты идентификации.
- Определение редких и ошибочных монет.
- Оценка монет по фотографиям.
- Определение цены их монет для понимания их стоимости.
- Отслеживание трендов в коллекционировании монет.
- Удобное хранение и управление коллекциями.
- Мониторинг общей стоимости коллекции.
- Фотографии с высоким разрешением.
CoinSnap - идеальное решение для всех, кто увлекается монетами, независимо от уровня опыта. От...
Приложение для учета и создания каталога домашней библиотеки. Присутствует возможность...
Удобное и очень простое в использовании приложение для Android-девайсов, с помощью которого...
Полезное Android-приложение для нумизматов. Позволяет узнать подробную информацию о монете:...
Отзывы о программе CoinSnap
Admin
Отзывов о программе CoinSnap 1.6.3 пока нет, можете добавить...