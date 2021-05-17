Мактун для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.28 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Коллекционирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,18 Мб
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Мактун - бесплатное приложение для нумизматов, которое предлагает каталог монет мира, распознавание по фото, ведение коллекции, оценка стоимости и пр., а также отлично подходит как для начинающих, так и для опытных коллекционеров. Программа умеет распознавать около 200 тысяч типов монет.

Мактун позволяет:

  • Определить монету по фото с телефона. Доступно около 200 тысяч типов монет.
  • Получить подробную информацию о монете: страну, номинал, годы выпуска, каталожный номер, тиражи, вес, размер и остальные параметры из каталогов.
  • Создать и вести коллекцию ваших монет.
  • Всегда держать коллекцию под рукой. Даже без подключения к интернету.
  • Сохранить фотографии ваших монет.
  • Пополнять списки монет на обмен, покупку, продажу.
  • Узнать примерную стоимость монет.
  • Иметь доступ к своей коллекции со всех ваших устройств.
  • Быть уверенными в сохранности вашей коллекции благодаря резервному копированию.
  • Делиться монетами с друзьями и другими коллекционерами.
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