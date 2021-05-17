Мактун - бесплатное приложение для нумизматов, которое предлагает каталог монет мира, распознавание по фото, ведение коллекции, оценка стоимости и пр., а также отлично подходит как для начинающих, так и для опытных коллекционеров. Программа умеет распознавать около 200 тысяч типов монет.

Мактун позволяет: