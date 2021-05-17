Мактун для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Albuca OU
|Категория:
|Коллекционирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,18 Мб
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Мактун - бесплатное приложение для нумизматов, которое предлагает каталог монет мира, распознавание по фото, ведение коллекции, оценка стоимости и пр., а также отлично подходит как для начинающих, так и для опытных коллекционеров. Программа умеет распознавать около 200 тысяч типов монет.
Мактун позволяет:
- Определить монету по фото с телефона. Доступно около 200 тысяч типов монет.
- Получить подробную информацию о монете: страну, номинал, годы выпуска, каталожный номер, тиражи, вес, размер и остальные параметры из каталогов.
- Создать и вести коллекцию ваших монет.
- Всегда держать коллекцию под рукой. Даже без подключения к интернету.
- Сохранить фотографии ваших монет.
- Пополнять списки монет на обмен, покупку, продажу.
- Узнать примерную стоимость монет.
- Иметь доступ к своей коллекции со всех ваших устройств.
- Быть уверенными в сохранности вашей коллекции благодаря резервному копированию.
- Делиться монетами с друзьями и другими коллекционерами.
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