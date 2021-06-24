Моя библиотека - бесплатное и простое в использовании приложение для учета и создания каталога домашней библиотеки. Присутствует возможность добавлять книги в каталог с помощью сканера штрих-кодов, по номеру ISBN, ключевым словам или вручную. Имеется встроенный поиск, сортировка книг, экспорт всей библиотеки в один файл Excel и многое другое.

Возможности приложения Моя библиотека: