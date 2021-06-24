Моя библиотека для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Коллекционирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,84 Мб
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Моя библиотека - бесплатное и простое в использовании приложение для учета и создания каталога домашней библиотеки. Присутствует возможность добавлять книги в каталог с помощью сканера штрих-кодов, по номеру ISBN, ключевым словам или вручную. Имеется встроенный поиск, сортировка книг, экспорт всей библиотеки в один файл Excel и многое другое.

Возможности приложения Моя библиотека:

  • Добавление книг в библиотеку, сканируя штрих-коды (можно указать название, автора, краткое содержание, дату публикации, издательство, добавить обложку и т. д.).
  • Добавление книг в библиотеку по номеру ISBN или ключевым словам.
  • Добавление книг вручную.
  • Поиск книг в библиотеке.
  • Сортировка книг по названию, именам, категориям (например, прочитанные и непрочитанные) и т. д.
  • Экспорт всей библиотеки в один файл Excel.
  • Импорт библиотеки из ранее экспортированной.
  • Управление списком пожеланий.
  • Отображение статистических данных.
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