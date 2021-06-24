Моя библиотека для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Julien Keith
|Категория:
|Коллекционирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,84 Мб
|СКАЧАТЬ
Моя библиотека - бесплатное и простое в использовании приложение для учета и создания каталога домашней библиотеки. Присутствует возможность добавлять книги в каталог с помощью сканера штрих-кодов, по номеру ISBN, ключевым словам или вручную. Имеется встроенный поиск, сортировка книг, экспорт всей библиотеки в один файл Excel и многое другое.
Возможности приложения Моя библиотека:
- Добавление книг в библиотеку, сканируя штрих-коды (можно указать название, автора, краткое содержание, дату публикации, издательство, добавить обложку и т. д.).
- Добавление книг в библиотеку по номеру ISBN или ключевым словам.
- Добавление книг вручную.
- Поиск книг в библиотеке.
- Сортировка книг по названию, именам, категориям (например, прочитанные и непрочитанные) и т. д.
- Экспорт всей библиотеки в один файл Excel.
- Импорт библиотеки из ранее экспортированной.
- Управление списком пожеланий.
- Отображение статистических данных.
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