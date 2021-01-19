Files To SD Card для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6898 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Карты памяти
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,87 Мб
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Files To SD Card - полезное приложение для быстрого перемещения или копирования файлов из внутренней памяти телефона на SD карту. Позволяет быстро и легко очистить место во внутренней памяти телефона или создать на SD карте запасную копию файлов. При повторном копировании файлы, которые на карте памяти уже существуют, автоматически пропускаются.

Основные возможности Files To SD Card:

  • Перенос файлов (документов, загрузок, фотографий, видео и других) на карту памяти, позволяя тем самым освободить место на своем устройстве.
  • Копирование файлов из внутренней памяти телефона на SD карту.
  • Возможность выбрать конкретные файлы для копирования или перемещения по формату.
  • Получение уведомлений о новых файлах.
  • Превью файлов, а также отображение подробной информации.

Приложение будет особенно полезно для устройств с небольшим объемом внутренней памяти, которые не способны сохранять новые файлы прямо на SD карту, а также для тех, кому требуется простой и быстрый способ для копирования файлов на карту памяти.

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