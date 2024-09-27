Auto Move To SD Card для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты памяти
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:12.91 Мб
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Auto Move To SD Card — приложение, предназначенное для автоматизации процесса переноса файлов с внутреннего хранилища устройства на SD-карту. Программа позволяет пользователю не беспокоиться о нехватке места во внутренней памяти, автоматически перемещая файлы в указанную папку на карте памяти. Кроме того, она поддерживает ручной перевод файлов между внутренним и внешним хранилищем, что делает работу с данными более гибкой и удобной.

Приложение предлагает функции как автоматического, так и ручного переноса файлов. Это позволяет пользователю настроить автоматический перенос для определённых папок и файлов, чтобы избежать заполнения внутренней памяти без необходимости постоянно отслеживать процесс. Auto Move To SD Card поддерживает множество типов файлов, таких как изображения, видео, аудио, документы и даже apk-файлы. Удобный интерфейс и возможность планирования переноса делают работу с хранилищем проще и эффективнее.

Auto Move To SD Card также предоставляет возможность отслеживания состояния внутренней и внешней памяти, отображая актуальную информацию о доступном и используемом пространстве. Это помогает пользователю контролировать объём памяти и оптимизировать работу устройства.

Основные возможности приложения Auto Move To SD Card:

  • Автоматическая передача файлов из внутренней памяти на SD-карту с поддержкой различных типов файлов (изображения, видео, аудио, документы, apk).
  • Настройка автоматического переноса для нескольких папок.
  • Планирование переноса файлов с установкой даты, времени и пути для переноса.
  • Возможность ручного переноса файлов между внутренним и внешним хранилищем.
  • Просмотр и управление каталогами внутренней и внешней памяти устройства.
  • Статистика доступного пространства внутренней и внешней памяти.
  • Поддержка нескольких языков для удобства использования.
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Отзывы о программе Auto Move To SD Card

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