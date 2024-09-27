Auto Move To SD Card — приложение, предназначенное для автоматизации процесса переноса файлов с внутреннего хранилища устройства на SD-карту. Программа позволяет пользователю не беспокоиться о нехватке места во внутренней памяти, автоматически перемещая файлы в указанную папку на карте памяти. Кроме того, она поддерживает ручной перевод файлов между внутренним и внешним хранилищем, что делает работу с данными более гибкой и удобной.

Приложение предлагает функции как автоматического, так и ручного переноса файлов. Это позволяет пользователю настроить автоматический перенос для определённых папок и файлов, чтобы избежать заполнения внутренней памяти без необходимости постоянно отслеживать процесс. Auto Move To SD Card поддерживает множество типов файлов, таких как изображения, видео, аудио, документы и даже apk-файлы. Удобный интерфейс и возможность планирования переноса делают работу с хранилищем проще и эффективнее.

Auto Move To SD Card также предоставляет возможность отслеживания состояния внутренней и внешней памяти, отображая актуальную информацию о доступном и используемом пространстве. Это помогает пользователю контролировать объём памяти и оптимизировать работу устройства.

Основные возможности приложения Auto Move To SD Card: