Auto Move To SD Card для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GoNext
|Категория:
|Карты памяти
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12.91 Мб
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Auto Move To SD Card — приложение, предназначенное для автоматизации процесса переноса файлов с внутреннего хранилища устройства на SD-карту. Программа позволяет пользователю не беспокоиться о нехватке места во внутренней памяти, автоматически перемещая файлы в указанную папку на карте памяти. Кроме того, она поддерживает ручной перевод файлов между внутренним и внешним хранилищем, что делает работу с данными более гибкой и удобной.
Приложение предлагает функции как автоматического, так и ручного переноса файлов. Это позволяет пользователю настроить автоматический перенос для определённых папок и файлов, чтобы избежать заполнения внутренней памяти без необходимости постоянно отслеживать процесс. Auto Move To SD Card поддерживает множество типов файлов, таких как изображения, видео, аудио, документы и даже apk-файлы. Удобный интерфейс и возможность планирования переноса делают работу с хранилищем проще и эффективнее.
Auto Move To SD Card также предоставляет возможность отслеживания состояния внутренней и внешней памяти, отображая актуальную информацию о доступном и используемом пространстве. Это помогает пользователю контролировать объём памяти и оптимизировать работу устройства.
Основные возможности приложения Auto Move To SD Card:
- Автоматическая передача файлов из внутренней памяти на SD-карту с поддержкой различных типов файлов (изображения, видео, аудио, документы, apk).
- Настройка автоматического переноса для нескольких папок.
- Планирование переноса файлов с установкой даты, времени и пути для переноса.
- Возможность ручного переноса файлов между внутренним и внешним хранилищем.
- Просмотр и управление каталогами внутренней и внешней памяти устройства.
- Статистика доступного пространства внутренней и внешней памяти.
- Поддержка нескольких языков для удобства использования.
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