SD Card Test для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Карты памяти
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.63 Мб
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SD Card Test — утилита для тестирования производительности SD-карт и внутренней памяти мобильных устройств. Программа позволяет проверить скорость чтения и записи как внешней SD-карты, так и внутреннего хранилища устройства, что особенно полезно при выборе карты памяти для приложений с высоким потреблением ресурсов. SD Card Test удобна в использовании и подходит для пользователей любого уровня — как для опытных, так и для начинающих. Она предоставляет возможность получить объективные данные о скорости работы памяти, что может пригодиться как для диагностики устройства, так и для оценки качества SD-карты перед её использованием в высоконагруженных приложениях.

Программа поддерживает несколько вариантов тестов с возможностью выбора различных параметров, позволяя провести точный анализ производительности устройства. SD Card Test выполняет быструю и подробную проверку, обеспечивая наглядные результаты для оценки скоростных характеристик и стабильности карты памяти. Независимо от типа SD-карты или устройства, приложение предоставляет четкую информацию о текущих скоростях чтения и записи, чтобы пользователь мог оптимально подобрать карту для своих нужд, например для съёмки видео в высоком разрешении, работы с тяжелыми файлами или использования ресурсоемких приложений.

Основные возможности SD Card Test:

  • измерение скорости записи и чтения данных внешней SD-карты;
  • проверка скорости чтения и записи внутреннего хранилища устройства;
  • возможность проведения тестов с разными настройками, включая выбор объема данных для анализа;
  • отображение результатов тестов в удобном формате для наглядной оценки;
  • поддержка как краткосрочных, так и более длительных тестов для точной диагностики.
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