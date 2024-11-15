SD Card Test для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zoltán Pallagi
|Категория:
|Карты памяти
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.63 Мб
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SD Card Test — утилита для тестирования производительности SD-карт и внутренней памяти мобильных устройств. Программа позволяет проверить скорость чтения и записи как внешней SD-карты, так и внутреннего хранилища устройства, что особенно полезно при выборе карты памяти для приложений с высоким потреблением ресурсов. SD Card Test удобна в использовании и подходит для пользователей любого уровня — как для опытных, так и для начинающих. Она предоставляет возможность получить объективные данные о скорости работы памяти, что может пригодиться как для диагностики устройства, так и для оценки качества SD-карты перед её использованием в высоконагруженных приложениях.
Программа поддерживает несколько вариантов тестов с возможностью выбора различных параметров, позволяя провести точный анализ производительности устройства. SD Card Test выполняет быструю и подробную проверку, обеспечивая наглядные результаты для оценки скоростных характеристик и стабильности карты памяти. Независимо от типа SD-карты или устройства, приложение предоставляет четкую информацию о текущих скоростях чтения и записи, чтобы пользователь мог оптимально подобрать карту для своих нужд, например для съёмки видео в высоком разрешении, работы с тяжелыми файлами или использования ресурсоемких приложений.
Основные возможности SD Card Test:
- измерение скорости записи и чтения данных внешней SD-карты;
- проверка скорости чтения и записи внутреннего хранилища устройства;
- возможность проведения тестов с разными настройками, включая выбор объема данных для анализа;
- отображение результатов тестов в удобном формате для наглядной оценки;
- поддержка как краткосрочных, так и более длительных тестов для точной диагностики.
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