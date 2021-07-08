Отзывов о программе Move app to SDcard 7.7.1 пока нет, можете добавить...

X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с...

Move app to SDcard (Переместить в SDCard) - простое и удобное приложение для перемещения приложений из памяти Android-устройства на SD карту...

ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и...

Move app to SDcard (Переместить в SDCard) - простое и удобное приложение для перемещения приложений из памяти Android-устройства на SD карту.

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