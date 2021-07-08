Move app to SDcard для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ljmobile
|Категории:
|Работа с файлами - Карты памяти
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 799 | Статистика
|Размер:
|3,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Move app to SDcard (Переместить в SDCard) - простое и удобное приложение для перемещения приложений из памяти Android-устройства на SD карту.
Особенности утилиты:
- Перемещение приложения на SD карту
- Перемещение приложения во внутреннюю память телефон
- Сортировка приложений по возможности переноса, имени, размеру и времени
- Установка/удаление приложений
- Детальная информация о приложении: размер, время установки, имя пакета, путь к APK
- Открытие приложений
- Поиск на Маркете
- Поиск на веб-сайте по имени APK, имени пакета, имени приложения
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