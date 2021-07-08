Move app to SDcard для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Работа с файлами - Карты памяти
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 799 | Статистика
Размер:3,63 Мб
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Move app to SDcard (Переместить в SDCard) - простое и удобное приложение для перемещения приложений из памяти Android-устройства на SD карту.

Особенности утилиты:

  • Перемещение приложения на SD карту
  • Перемещение приложения во внутреннюю память телефон
  • Сортировка приложений по возможности переноса, имени, размеру и времени
  • Установка/удаление приложений
  • Детальная информация о приложении: размер, время установки, имя пакета, путь к APK
  • Открытие приложений
  • Поиск на Маркете
  • Поиск на веб-сайте по имени APK, имени пакета, имени приложения
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