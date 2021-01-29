PsTools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.46 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mark Russinovich
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,5 Мб
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PsTools - бесплатный набор консольных утилит для администрирования как удаленных, так и локальных систем, с помощью которых можно получать информацию о запущенных процессах и службах, управлять ими, запускать или завершать процессы и многое другое.
Для каждой утилиты доступен список поддерживаемых команд и ключей, кроме того в архиве PsTools имеется файл справки.
В состав пакета PsTools входят следующие утилиты:
- PsExec - удалённое выполнение процесса.
- PsFile - просмотр удаленно открытых файлов.
- PsGetSid - вывод идентификатора безопасности (SID) пользователя или компьютера.
- PsInfo - информация о системе и установленных приложениях.
- PsKill - завершение процесса по имени или идентификатору.
- PsList - подробная информация о запущенных процессах.
- PsLoggedOn - просмотр пользователей зарегистрированных в системе локально или использующих общие ресурсы.
- PsLogList - просмотр записей из журнала регистрации событий.
- PsPasswd - изменение паролей учетных записей.
- PsPing - проверка сети.
- PsService - управление и просмотр информации о службах.
- PsShutdown - выключение или перезагрузка компьютера.
- PsSuspend - приостановка процессов.
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Admin
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