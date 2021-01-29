PsTools для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.46 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Расширения
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PsTools - бесплатный набор консольных утилит для администрирования как удаленных, так и локальных систем, с помощью которых можно получать информацию о запущенных процессах и службах, управлять ими, запускать или завершать процессы и многое другое.

Для каждой утилиты доступен список поддерживаемых команд и ключей, кроме того в архиве PsTools имеется файл справки.

В состав пакета PsTools входят следующие утилиты:

  • PsExec - удалённое выполнение процесса.
  • PsFile - просмотр удаленно открытых файлов.
  • PsGetSid - вывод идентификатора безопасности (SID) пользователя или компьютера.
  • PsInfo - информация о системе и установленных приложениях.
  • PsKill - завершение процесса по имени или идентификатору.
  • PsList - подробная информация о запущенных процессах.
  • PsLoggedOn - просмотр пользователей зарегистрированных в системе локально или использующих общие ресурсы.
  • PsLogList - просмотр записей из журнала регистрации событий.
  • PsPasswd - изменение паролей учетных записей.
  • PsPing - проверка сети.
  • PsService - управление и просмотр информации о службах.
  • PsShutdown - выключение или перезагрузка компьютера.
  • PsSuspend - приостановка процессов.
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