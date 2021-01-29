PsTools - бесплатный набор консольных утилит для администрирования как удаленных, так и локальных систем, с помощью которых можно получать информацию о запущенных процессах и службах, управлять ими, запускать или завершать процессы и многое другое.

Для каждой утилиты доступен список поддерживаемых команд и ключей, кроме того в архиве PsTools имеется файл справки.

В состав пакета PsTools входят следующие утилиты: