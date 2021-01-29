Sweet Selfie для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.1278 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Selfie Camera & Photo Editor & Beauty Snap
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58,36 Мб
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Sweet Selfie - бесплатное приложение для создания красивых селфи, которое содержит инструменты для редактирования снимков, камеру с коррекцией внешности, разнообразные фильтры для селфи в реальном времени (в том числе художественные), специальный фоторедактор коллажей и многое другое.
Основные функции Sweet Selfie:
- Коррекция внешности в реальном времени.
- Функциональный редактор фотографий, фильтры для лица и пр.
- Волшебные инструменты для редактирования селфи.
- Забавные стикеры, редактор фото, эффект макияжа, камера с эффектами и популярные живые фильтры.
- Редактор коллажей, фоторедактор, макияж камера, редактор фото, редактор фото, редактор фото, селфи камера, редактор фото, фильтры для лица, селфи камера с эффектами, снимков и фототаблиц.
- Большое количество индивидуальных настроек.
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Admin
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