Sweet Selfie для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.1278 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58,36 Мб
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Sweet Selfie - бесплатное приложение для создания красивых селфи, которое содержит инструменты для редактирования снимков, камеру с коррекцией внешности, разнообразные фильтры для селфи в реальном времени (в том числе художественные), специальный фоторедактор коллажей и многое другое.

Основные функции Sweet Selfie:

  • Коррекция внешности в реальном времени.
  • Функциональный редактор фотографий, фильтры для лица и пр.
  • Волшебные инструменты для редактирования селфи.
  • Забавные стикеры, редактор фото, эффект макияжа, камера с эффектами и популярные живые фильтры.
  • Редактор коллажей, фоторедактор, макияж камера, редактор фото, редактор фото, редактор фото, селфи камера, редактор фото, фильтры для лица, селфи камера с эффектами, снимков и фототаблиц.
  • Большое количество индивидуальных настроек.
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