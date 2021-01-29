Sweet Selfie - бесплатное приложение для создания красивых селфи, которое содержит инструменты для редактирования снимков, камеру с коррекцией внешности, разнообразные фильтры для селфи в реальном времени (в том числе художественные), специальный фоторедактор коллажей и многое другое.

Основные функции Sweet Selfie: