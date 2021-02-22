GUIPropView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|76 Кб
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GUIPropView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает детальную информацию обо всех окнах, открытых в настоящее время в вашей системе. Присутствует возможность выбрать одно или несколько окон, а затем к примеру закрыть их, скрыть, показать, свернуть, максимизировать, отключить, включить и так далее.
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