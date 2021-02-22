GUIPropView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:76 Кб
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GUIPropView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает детальную информацию обо всех окнах, открытых в настоящее время в вашей системе. Присутствует возможность выбрать одно или несколько окон, а затем к примеру закрыть их, скрыть, показать, свернуть, максимизировать, отключить, включить и так далее.

Традиционно для утилит от данного разработчика имеется функция экспорта всей необходимой информации в HTML формат. Программа не требует инсталляции.

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