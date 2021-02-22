GUIPropView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает детальную информацию обо всех окнах, открытых в настоящее время в вашей системе. Присутствует возможность выбрать одно или несколько окон, а затем к примеру закрыть их, скрыть, показать, свернуть, максимизировать, отключить, включить и так далее.

Традиционно для утилит от данного разработчика имеется функция экспорта всей необходимой информации в HTML формат. Программа не требует инсталляции.