Active Whois Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Версия:
|5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ivan Mayrakov
|Категория:
|Ping, trace, whois...
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,9 Мб
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Active Whois - утилита для отображения полной информации о владельце домена или конкретного IP-адреса. Здесь Вы увидите данные DNS, домена, IPv6 и IP-адреса, введя в строку запроса интересующий Вас ресурс. Исследовать можно любой сайт, включая домены и верхнего уровня. Программа прорабатывает информацию в более чем 100 серверах WHOIS во всем мире, определяя правильный из них на основе откликов других WHOIS-серверов.
Приложение умеет работать и в оффлайновом режиме. Это позволяет сохранить запросы на жесткий или съемный диск ПК для последующего получения данных без доступа к Интернету. Программа также пригодится для проверки регистрации доменов, что удобно при покупке доменов в разных зонах.
Для работы с утилитой специальные знания не требуются: установите, запустите, введите запрос и почти сразу же получите всю найденную информацию.
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