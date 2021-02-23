WebCacheImageInfo - простой в использовании инструмент, который ищет изображения в формате JPEG с информацией EXIF, хранящейся в кэше веб-браузера (Internet Explorer, Firefox или Chrome), а затем отображает список всех изображений, найденных в кэше, с различной дополнительной информацией, как например программное обеспечение, которое использовалось для создания изображения, модель камеры, дата/время создания изображение и многое другое.

Присутствует возможность экспортировать все найденные в кеше изображения и информацию о них в виде HTML отчета. Программа не требует инсталляции.