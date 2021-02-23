WebCacheImageInfo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84 Кб
|СКАЧАТЬ
WebCacheImageInfo - простой в использовании инструмент, который ищет изображения в формате JPEG с информацией EXIF, хранящейся в кэше веб-браузера (Internet Explorer, Firefox или Chrome), а затем отображает список всех изображений, найденных в кэше, с различной дополнительной информацией, как например программное обеспечение, которое использовалось для создания изображения, модель камеры, дата/время создания изображение и многое другое.
Присутствует возможность экспортировать все найденные в кеше изображения и информацию о них в виде HTML отчета. Программа не требует инсталляции.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...
Universal Watermark Disabler 1.0.0.6
Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...
UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...
Отзывы о программе WebCacheImageInfo
Admin
Отзывов о программе WebCacheImageInfo 1.32 пока нет, можете добавить...