WebCacheImageInfo для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:84 Кб
СКАЧАТЬ
WebCacheImageInfo скриншот № 1
WebCacheImageInfo скриншот № 2

WebCacheImageInfo - простой в использовании инструмент, который ищет изображения в формате JPEG с информацией EXIF, хранящейся в кэше веб-браузера (Internet Explorer, Firefox или Chrome), а затем отображает список всех изображений, найденных в кэше, с различной дополнительной информацией, как например программное обеспечение, которое использовалось для создания изображения, модель камеры, дата/время создания изображение и многое другое.

Присутствует возможность экспортировать все найденные в кеше изображения и информацию о них в виде HTML отчета. Программа не требует инсталляции.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 1.6

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.3.407

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.8

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать CPU-ControlCPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер...

скачать Universal Watermark DisablerUniversal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...

скачать UltraUXThemePatcherUltraUXThemePatcher 4.0.0

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...

Отзывы о программе WebCacheImageInfo

Admin

Отзывов о программе WebCacheImageInfo 1.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв