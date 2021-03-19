EasyWord для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Andrei Shulenok
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|76,7 Мб
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EasyWord - тренажер для запоминания и повторения иностранных слов посредством выполнения упражнений: выбор, соответсвия, написание, правки и др. Пользователь может как изменять настройки выполнения каждого из упражнений, так и создавать сценарии упражнений.
У каждого слова может быть один или несколько переводов, примеры, изображения, значения. К переводу может быть прикреплены транскрипция и файл с произношением. Слова хранятся в уроках, уроки - в курсах. Можно создавать и распространять собственные словари.
Для повторения доступны заранее выбранные пользователем словари. Повторять можно как все слова отмеченные пользователем, так и отмеченные слова отдельного урока или курса.
Программа сопровождается:
- небольшим словарем "Русский - Английский(США)" с примерами, значениями, изображениями и файлами с произношением;
- словарем "Русский - Итальянский".
Для загрузки этих словарей пользователь должен выбрать соответствующие языки в качестве родных или изучаемых.
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