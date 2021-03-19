EasyWord для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:76,7 Мб
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EasyWord - тренажер для запоминания и повторения иностранных слов посредством выполнения упражнений: выбор, соответсвия, написание, правки и др. Пользователь может как изменять настройки выполнения каждого из упражнений, так и создавать сценарии упражнений.

У каждого слова может быть один или несколько переводов, примеры, изображения, значения. К переводу может быть прикреплены транскрипция и файл с произношением. Слова хранятся в уроках, уроки - в курсах. Можно создавать и распространять собственные словари.

Для повторения доступны заранее выбранные пользователем словари. Повторять можно как все слова отмеченные пользователем, так и отмеченные слова отдельного урока или курса.

Программа сопровождается:

  • небольшим словарем "Русский - Английский(США)" с примерами, значениями, изображениями и файлами с произношением;
  • словарем "Русский - Итальянский".

Для загрузки этих словарей пользователь должен выбрать соответствующие языки в качестве родных или изучаемых.

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