EasyWord - тренажер для запоминания и повторения иностранных слов посредством выполнения упражнений: выбор, соответсвия, написание, правки и др. Пользователь может как изменять настройки выполнения каждого из упражнений, так и создавать сценарии упражнений.

У каждого слова может быть один или несколько переводов, примеры, изображения, значения. К переводу может быть прикреплены транскрипция и файл с произношением. Слова хранятся в уроках, уроки - в курсах. Можно создавать и распространять собственные словари.

Для повторения доступны заранее выбранные пользователем словари. Повторять можно как все слова отмеченные пользователем, так и отмеченные слова отдельного урока или курса.

Программа сопровождается:

небольшим словарем "Русский - Английский(США)" с примерами, значениями, изображениями и файлами с произношением;

словарем "Русский - Итальянский".

Для загрузки этих словарей пользователь должен выбрать соответствующие языки в качестве родных или изучаемых.