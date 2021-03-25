PREQUEL для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:195,28 Мб
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PREQUEL - приложение для обработки ваших фотографий, которое предлагает разнообразные эффекты, фильтры, а также встроенный редактор.

Основные возможности PREQUEL:

  • Возможность придать особый шарм своим фотографиям благодаря уникальной коллекции фильтров и эффектов: VHS, Cinema, Disco, Grain, Miami, Lomo, Film, Vintage, Glitch, Spectra, Retro и пр.;
  • Удивительно легкий процесс обработки, не требующий особых навыков;
  • Возможность настроить всё так, как ты хочешь;
  • Различные комбинации фильтров и эффектов для наилучшего и уникального результата;
  • Новые инструменты, фильтры и эффекты каждую неделю.
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