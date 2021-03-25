PREQUEL для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Prequel Inc.
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|195,28 Мб
|СКАЧАТЬ
PREQUEL - приложение для обработки ваших фотографий, которое предлагает разнообразные эффекты, фильтры, а также встроенный редактор.
Основные возможности PREQUEL:
- Возможность придать особый шарм своим фотографиям благодаря уникальной коллекции фильтров и эффектов: VHS, Cinema, Disco, Grain, Miami, Lomo, Film, Vintage, Glitch, Spectra, Retro и пр.;
- Удивительно легкий процесс обработки, не требующий особых навыков;
- Возможность настроить всё так, как ты хочешь;
- Различные комбинации фильтров и эффектов для наилучшего и уникального результата;
- Новые инструменты, фильтры и эффекты каждую неделю.
Классная программа для Android-устройств, которая с помощью технологий искусственного...
Avatan - удобный в эксплуатации фоторедактор с большим количеством разнообразных функций и...
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...
Надписи на Фото – добавляет на изображение надписи по готовому шаблону или макету...
Классное мобильное приложение для Android, которое позволяет изменять лица на фото и видео,...
Camera Remote – предоставляет доступ к камере другого устройства и дает возможность делать...
Отзывы о программе PREQUEL
Admin
Отзывов о программе PREQUEL 1.11.0 пока нет, можете добавить...