InFrame для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|INFRAME CO., LIMITED
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,34 Мб
|СКАЧАТЬ
InFrame - бесплатный и простой в использовании фоторедактор для Android, с помощью которого можно легко превратить свои фотографии в саміе настоящие произведения искусства.
Ключевые особенности InFrame:
- Позволяет любой снимок сделать таким, как будто они были сделаны профессионалами.
- Десятки фильтров с различными цветовыми схемами в InFrame позволят Вам передать другим свое настроение без слов.
- Возможность добавить фон, чтобы подчеркнуть свой стиль.
- Возможность добавлять текст с обилием шрифтов и цветов, чтобы записать историю, стоящую за постом, указать время, или просто добавить подпись.
- Возможность перемещать, поворачивать, изменять размер фото прикосновением к любой его части, кадрировать фотографию в любых пропорциях и положениях.
- Возможность делиться новыми фотографиями в Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter или любых других соцсетях.
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