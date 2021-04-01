InFrame для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,34 Мб
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InFrame скриншот № 4

InFrame - бесплатный и простой в использовании фоторедактор для Android, с помощью которого можно легко превратить свои фотографии в саміе настоящие произведения искусства.

Ключевые особенности InFrame:

  • Позволяет любой снимок сделать таким, как будто они были сделаны профессионалами.
  • Десятки фильтров с различными цветовыми схемами в InFrame позволят Вам передать другим свое настроение без слов.
  • Возможность добавить фон, чтобы подчеркнуть свой стиль.
  • Возможность добавлять текст с обилием шрифтов и цветов, чтобы записать историю, стоящую за постом, указать время, или просто добавить подпись.
  • Возможность перемещать, поворачивать, изменять размер фото прикосновением к любой его части, кадрировать фотографию в любых пропорциях и положениях.
  • Возможность делиться новыми фотографиями в Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter или любых других соцсетях.
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