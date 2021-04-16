Desygner - простое и легкое приложение для графического дизайна, которое предоставляет доступ к более чем 1 000 000 макетов для создания постов в соцсетях и рекламы, а также инфографики и обложек книг. Программа позволяет создавать дизайн, редактировать и адаптировать согласно предпочтениями невероятные графические изображения для любых целей.

Основные возможности Desygner: