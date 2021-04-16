Desygner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Desygner - простое и легкое приложение для графического дизайна, которое предоставляет доступ к более чем 1 000 000 макетов для создания постов в соцсетях и рекламы, а также инфографики и обложек книг. Программа позволяет создавать дизайн, редактировать и адаптировать согласно предпочтениями невероятные графические изображения для любых целей.
Основные возможности Desygner:
- Доступ к миллионам фото, шрифтов и иконок.
- Ежедневное обновление бесплатных шрифтов и графики.
- Тысячи разработанных профессионалами шаблонов, настраиваемых под себя.
- Готовые шаблоны для любых целей: от рекламы до обложек альбомов.
- Создание презентаций, шаблонов и макетов.
- Добавление текста, графики и эффектов в фото.
- Графика, заголовки, посты и баннеры для соцсетей.
- Возможность быстро поделиться дизайном с друзьями.
- Печать графических дизайнов с телефона.
- Управление дизайнами и загрузками со страницы дизайна.
- Изменение настроек конфиденциальности.
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Admin
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