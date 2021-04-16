Desygner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53,17 Мб
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Desygner - простое и легкое приложение для графического дизайна, которое предоставляет доступ к более чем 1 000 000 макетов для создания постов в соцсетях и рекламы, а также инфографики и обложек книг. Программа позволяет создавать дизайн, редактировать и адаптировать согласно предпочтениями невероятные графические изображения для любых целей.

Основные возможности Desygner:

  • Доступ к миллионам фото, шрифтов и иконок.
  • Ежедневное обновление бесплатных шрифтов и графики.
  • Тысячи разработанных профессионалами шаблонов, настраиваемых под себя.
  • Готовые шаблоны для любых целей: от рекламы до обложек альбомов.
  • Создание презентаций, шаблонов и макетов.
  • Добавление текста, графики и эффектов в фото.
  • Графика, заголовки, посты и баннеры для соцсетей.
  • Возможность быстро поделиться дизайном с друзьями.
  • Печать графических дизайнов с телефона.
  • Управление дизайнами и загрузками со страницы дизайна.
  • Изменение настроек конфиденциальности.
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