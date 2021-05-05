NeonArt Photo Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lyrebird Studio
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|37,4 Мб
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NeonArt Photo Editor - фоторедактор с десятками неоновых эффектов, гламурными стикерами и стильным текстом. С помощью приложения можно легко создавать коллажи с красивыми фотографиями, используя светящиеся фото-сетки, и сочетая потрясающие эскизы с крутыми эффектами капель. Готовыми работами можно поделиться в Instagram, Facebook, Snapchat, Tick Tok, ВКонтакте и Twitter.
Основные возмжности NeonArt Photo Editor:
- Присутствуют все необходимые инструменты для редактирования изображений.
- Неоновые фотоэффекты и спирали.
- Emoji фоны и красочные рамки для фотографий.
- Возможность быстро и легко изменить фон.
- Неоновые стикеры и текст для персонализации своих фотографий.
- Десятки светящихся текстовых шаблонов.
- Встроенная селфи-камера с различными эффектами и фильтрами.
- Мастер создания коллажей и фотосетки.
- Возможность поделиться результатом в Instagram, Facebook, Snapchat, Tick Tok, ВКонтакте и Twitter.
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