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NeonArt Photo Editor для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:37,4 Мб
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NeonArt Photo Editor - фоторедактор с десятками неоновых эффектов, гламурными стикерами и стильным текстом. С помощью приложения можно легко создавать коллажи с красивыми фотографиями, используя светящиеся фото-сетки, и сочетая потрясающие эскизы с крутыми эффектами капель. Готовыми работами можно поделиться в Instagram, Facebook, Snapchat, Tick Tok, ВКонтакте и Twitter.

Основные возмжности NeonArt Photo Editor:

  • Присутствуют все необходимые инструменты для редактирования изображений.
  • Неоновые фотоэффекты и спирали.
  • Emoji фоны и красочные рамки для фотографий.
  • Возможность быстро и легко изменить фон.
  • Неоновые стикеры и текст для персонализации своих фотографий.
  • Десятки светящихся текстовых шаблонов.
  • Встроенная селфи-камера с различными эффектами и фильтрами.
  • Мастер создания коллажей и фотосетки.
  • Возможность поделиться результатом в Instagram, Facebook, Snapchat, Tick Tok, ВКонтакте и Twitter.
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