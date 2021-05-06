MOLDIV для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:83,6 Мб
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MOLDIV - мощный фоторедактор, который позволяет легко добавить рамку к своей фотографии, сделать коллаж, превратить фото в красочный журнальный снимок и пр. Доступно 194 фильтров в 13 темах, профессиональные инструменты редактирования, тексты, наклейки и фоновые узоры, коллажи, фильтры в реальном времени, серийная съемка, продвинутые функции камеры и многое другое.

Основные функции MOLDIV:

  • 194 качественных фильтров, применяемых в режиме реального времени.
  • Фотопленка: эффект аналоговой фотографии.
  • Профессиональные инструменты редактирования.
  • Доступно более 100 шрифтов.
  • 560 наклеек и 90 фоновый узор.
  • Квадратное фото для Instagram.
  • Множество инструментов для дизайна коллажей.
  • Создание коллажей из своих фотографий, как в журнале, на постере или в тематическом альбоме.
  • 100 популярных журнальных макетов.
  • Эффект размытия, работающий в реальном времени.
  • Серийная Съемка.
  • Продвинутые функции камеры: без звука затвора, регулировка баланса белого, управление вспышкой и режимом фонарика, цифровое увеличение, сетка, гео-метки, автоспуск, зеркальный режим, автоматическое сохранение и др.
  • Специальные бьюти-фильтры для сногсшибательных селфи.
  • История редактирования: команды "Отменить" и "Повторить".
  • Сравнение с оригинальным снимком в любой момент.
  • Данные EXIF.
  • Сохранение фотографий в максимальном для вашего устройства разрешении.
  • Размещение фотографий в социальных сетях Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Flickr и т.д.
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