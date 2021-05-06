MOLDIV - мощный фоторедактор, который позволяет легко добавить рамку к своей фотографии, сделать коллаж, превратить фото в красочный журнальный снимок и пр. Доступно 194 фильтров в 13 темах, профессиональные инструменты редактирования, тексты, наклейки и фоновые узоры, коллажи, фильтры в реальном времени, серийная съемка, продвинутые функции камеры и многое другое.

Основные функции MOLDIV: