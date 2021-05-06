MOLDIV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|JellyBus Inc.
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|83,6 Мб
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MOLDIV - мощный фоторедактор, который позволяет легко добавить рамку к своей фотографии, сделать коллаж, превратить фото в красочный журнальный снимок и пр. Доступно 194 фильтров в 13 темах, профессиональные инструменты редактирования, тексты, наклейки и фоновые узоры, коллажи, фильтры в реальном времени, серийная съемка, продвинутые функции камеры и многое другое.
Основные функции MOLDIV:
- 194 качественных фильтров, применяемых в режиме реального времени.
- Фотопленка: эффект аналоговой фотографии.
- Профессиональные инструменты редактирования.
- Доступно более 100 шрифтов.
- 560 наклеек и 90 фоновый узор.
- Квадратное фото для Instagram.
- Множество инструментов для дизайна коллажей.
- Создание коллажей из своих фотографий, как в журнале, на постере или в тематическом альбоме.
- 100 популярных журнальных макетов.
- Эффект размытия, работающий в реальном времени.
- Серийная Съемка.
- Продвинутые функции камеры: без звука затвора, регулировка баланса белого, управление вспышкой и режимом фонарика, цифровое увеличение, сетка, гео-метки, автоспуск, зеркальный режим, автоматическое сохранение и др.
- Специальные бьюти-фильтры для сногсшибательных селфи.
- История редактирования: команды "Отменить" и "Повторить".
- Сравнение с оригинальным снимком в любой момент.
- Данные EXIF.
- Сохранение фотографий в максимальном для вашего устройства разрешении.
- Размещение фотографий в социальных сетях Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Flickr и т.д.
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