Отзывов о программе FBReader DjVu plugin 2.2.8 пока нет, можете добавить...

Функциональный и очень удобный в эксплуатации инструмент для воспроизведения аудиокниг...

Отличное Android-приложение для чтения электронных книг и просмотра документов в различных...

Быстрая и удобная читалка файлов и документов формата DjVu для мобильных Android-устройств....

FBReader DjVu plugin - бесплатный модуль, основанный на свободной (GPL) библиотеке DjVuLibre, который добавляет возможность чтения файлов в формате DjVu. Работает с FBReader 2.1 или старше.

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