FBReader DjVu plugin для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4 Мб
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FBReader DjVu plugin - бесплатный модуль, основанный на свободной (GPL) библиотеке DjVuLibre, который добавляет возможность чтения файлов в формате DjVu. Работает с FBReader 2.1 или старше.

FBReader DjVu plugin поддерживает почти все возможности основной программы FBReader:

  • Множество настроек (те же самые, что и в основной программе).
  • Синхронизация с книжной сетью FBReader.
  • Закладки.
  • Дополнительные настройки для DjVu.
  • Жесты для масштабирования.
  • Предварительный просмотр страниц при навигации.
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