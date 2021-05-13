FBReader DjVu plugin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FBReader.ORG Limited
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4 Мб
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FBReader DjVu plugin - бесплатный модуль, основанный на свободной (GPL) библиотеке DjVuLibre, который добавляет возможность чтения файлов в формате DjVu. Работает с FBReader 2.1 или старше.
FBReader DjVu plugin поддерживает почти все возможности основной программы FBReader:
- Множество настроек (те же самые, что и в основной программе).
- Синхронизация с книжной сетью FBReader.
- Закладки.
- Дополнительные настройки для DjVu.
- Жесты для масштабирования.
- Предварительный просмотр страниц при навигации.
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