PhotoRoom для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Artizans of Photo Video Background Editor App
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,85 Мб
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PhotoRoom - полноценная студия для создания и обработки фотографий, с помощью которой можно в считанные секунды превратить свои фотографии в изображения профессионального уровня.
Программа позволяет одним нажатием убрать фон и создать красивое изображение для презентации, выбрать фон белого или любого другого цвета, регулировать освещение, добавлять текст, логотипы или стикеры, создавать коллажи или воспользоваться встроенными шаблонами.
Возможности PhotoRoom:
- Средство удаления фона.
- Размытие фона изображений.
- Возможность обрезать фотографии.
- Редактор стикеров.
- Тематические шаблоны.
- Фотоколлажи.
- Создание шаблонов для роликов Instagram или Pinterest.
- Удаление водяного знака PhotoRoom (Pro-версия).
- Доступ к трем опциям профессиональной обрезки (стандарт, человек, предмет) (Pro-версия).
- Доступ к библиотеке всех профессиональных (Pro-версия).
- Экспорт в более высоком разрешении (Pro-версия).
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Admin
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