PhotoRoom - полноценная студия для создания и обработки фотографий, с помощью которой можно в считанные секунды превратить свои фотографии в изображения профессионального уровня.

Программа позволяет одним нажатием убрать фон и создать красивое изображение для презентации, выбрать фон белого или любого другого цвета, регулировать освещение, добавлять текст, логотипы или стикеры, создавать коллажи или воспользоваться встроенными шаблонами.

Возможности PhotoRoom: