PhotoRoom для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,85 Мб
СКАЧАТЬ
PhotoRoom скриншот № 1
PhotoRoom скриншот № 2
PhotoRoom скриншот № 3
PhotoRoom скриншот № 4

PhotoRoom - полноценная студия для создания и обработки фотографий, с помощью которой можно в считанные секунды превратить свои фотографии в изображения профессионального уровня.

Программа позволяет одним нажатием убрать фон и создать красивое изображение для презентации, выбрать фон белого или любого другого цвета, регулировать освещение, добавлять текст, логотипы или стикеры, создавать коллажи или воспользоваться встроенными шаблонами.

Возможности PhotoRoom:

  • Средство удаления фона.
  • Размытие фона изображений.
  • Возможность обрезать фотографии.
  • Редактор стикеров.
  • Тематические шаблоны.
  • Фотоколлажи.
  • Создание шаблонов для роликов Instagram или Pinterest.
  • Удаление водяного знака PhotoRoom (Pro-версия).
  • Доступ к трем опциям профессиональной обрезки (стандарт, человек, предмет) (Pro-версия).
  • Доступ к библиотеке всех профессиональных (Pro-версия).
  • Экспорт в более высоком разрешении (Pro-версия).
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

скачать InstagramInstagram 98.0.0.15.119

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...

скачать TempoTempo 2.2.3.3

Простой в использовании видеоредактор для Android-устройств, с большим выбором переходов и...

скачать AvatanAvatan 3.5.9

Avatan - удобный в эксплуатации фоторедактор с большим количеством разнообразных функций и...

скачать ToonMeToonMe 0.5.19

Продвинутый фоторедактор для Android, который с помощью искусственного интеллекта поможет...

скачать Photo EditorPhoto Editor 1.5.5

Photo Editor - простой в эксплуатации редактор фотографий для мобильных устройств на базе Android....

скачать Layout from InstagramLayout from Instagram 1.3.11

Layout from Instagram – разработчики популярной сети представляют инструмент для создания...

Отзывы о программе PhotoRoom

Admin

Отзывов о программе PhotoRoom 1.7.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв