Music Editor - мобильный аудио редактор для Android, который также включает в себя такие инструменты как MP3 Cutter, Ringtone Maker, Song Editor. Приложение позволяет вырезать фрагмент трека и установить его качестве мелодии звонка, сигнала будильника и звука уведомления.

В дополнение к этому, можно использовать Music Editor для объединения нескольких аудио файлов в один, конвертировать аудио форматы, преобразовывать видео в аудио, сжимать качество звука и редактировать аудио метатеги и многое другое.

Основные возможности Music Editor: