Music Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pony Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,3 Мб
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Music Editor - мобильный аудио редактор для Android, который также включает в себя такие инструменты как MP3 Cutter, Ringtone Maker, Song Editor. Приложение позволяет вырезать фрагмент трека и установить его качестве мелодии звонка, сигнала будильника и звука уведомления.
В дополнение к этому, можно использовать Music Editor для объединения нескольких аудио файлов в один, конвертировать аудио форматы, преобразовывать видео в аудио, сжимать качество звука и редактировать аудио метатеги и многое другое.
Основные возможности Music Editor:
- Trim Audio: обрезка фрагмента аудио с возможностью установить его в качестве рингтона, сигнала будильника или уведомления.
- Возможность объединять несколько аудио файлов в один.
- Преобразование одного музыкального формата в другой, например: AAC в MP3, M4A в MP3, MP3 в WAV и т.д.
- Mix Audio: можно смешивать два аудио в один трек, а также регулировать уровень громкости музыки.
- Возможность сжимать аудио, изменяя канал, частоту дискретизации и битрейт.
- Редактор тегов.
- Возможность разделить аудио на несколько частей.
- Воспроизведение в обратном направлении.
- Редактирование скорости звука, ускоренная перемотка вперед, замедление.
- Удаление ненужных фрагментов аудио.
- Mute Part: часть звука может быть отключена.
- Возможность изменить уровень громкости звука.
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