Music Editor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
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Размер:39,3 Мб
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Music Editor - мобильный аудио редактор для Android, который также включает в себя такие инструменты как MP3 Cutter, Ringtone Maker, Song Editor. Приложение позволяет вырезать фрагмент трека и установить его качестве мелодии звонка, сигнала будильника и звука уведомления.

В дополнение к этому, можно использовать Music Editor для объединения нескольких аудио файлов в один, конвертировать аудио форматы, преобразовывать видео в аудио, сжимать качество звука и редактировать аудио метатеги и многое другое.

Основные возможности Music Editor:

  • Trim Audio: обрезка фрагмента аудио с возможностью установить его в качестве рингтона, сигнала будильника или уведомления.
  • Возможность объединять несколько аудио файлов в один.
  • Преобразование одного музыкального формата в другой, например: AAC в MP3, M4A в MP3, MP3 в WAV и т.д.
  • Mix Audio: можно смешивать два аудио в один трек, а также регулировать уровень громкости музыки.
  • Возможность сжимать аудио, изменяя канал, частоту дискретизации и битрейт.
  • Редактор тегов.
  • Возможность разделить аудио на несколько частей.
  • Воспроизведение в обратном направлении.
  • Редактирование скорости звука, ускоренная перемотка вперед, замедление.
  • Удаление ненужных фрагментов аудио.
  • Mute Part: часть звука может быть отключена.
  • Возможность изменить уровень громкости звука.
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